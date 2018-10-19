桃機設自助行李託運櫃檯　未來託運只要花1至2分鐘

桃機公司設置自助行李托運櫃台。（桃園機場公司提供）

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桃機公司設置自助行李托運櫃台。（桃園機場公司提供）

全球標竿機場進入智慧化、自動化趨勢，桃園機場公司為優化旅客報到通關速率並強化服務品質，繼機場捷運A1站之後，在第二航廈3樓出境大廳設置自助行李託運櫃檯專區，目前每天能處理超過800件的行李，旅客排隊時間也由人工櫃台的10分鐘，縮短為3分鐘以內。

桃機公司副總經理但昭壁表示，桃機第二航廈出境大廳的自助行李託運專區共有2處，分別是靠近大廳中央區北側的第10、11號報到櫃檯，以及南側第16、17號報到櫃檯，2專區各設置13座自助託運機台，其中北側專區已於本（10）月1日啟用，南側櫃檯則預計今年底加入營運。

自助行李託運系統開放時間為每天清晨5時至晚間11時（限當日航班起飛前1小時完成，隔夜航班目前無法使用），旅客要注意託運行李長寬不可超過現行標準尺寸，若設備自動偵測行李尺寸過大或超重，就必須改用人工服務櫃檯託運。

但昭壁說，目前自助行李託運服務由華航、長榮、華信、立榮提供，機場公司另與其他航空公司研商，包括國泰、全亞航、日本航空及香港航空等，都表達未來加入服務的意願。

根據使用後統計，旅客使用自助行李託運平均僅需1至2分鐘，較傳統人工託運的3至5分鐘更快、更省時，有效減少人工服務櫃檯負荷，也可紓解出境大廳尖峰時刻報到人潮。機場公司預期，該系統未來將可消化第二航廈30％的行李託運數量，若旅客接受度高且達到效益，未來也有機會在第一航廈設置。

(中時 )

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