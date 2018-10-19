秀泰集團將投資10億元 在南投設秀泰影城複合式商場

2018年10月19日 17:41 中時 廖志晃

秀泰集團的投資意願書。（廖志晃攝）

秀泰集團投資南投，南投縣長林明溱（左五）率縣府主管見證。（廖志晃攝）

南投縣舊議會大樓，也是秀泰影城的選項之一。（廖志晃攝）

在全台7縣市設有12座影城商場的秀泰集團，將在南投縣設置多功能的秀泰影城，預計投資10億元，可創造1000個就業機會；南投縣長林明溱對此表示歡迎，並將提供協助，希望在3年內完成啟用。

秀泰集團總經理廖偉銘，19日到南投縣政府遞交投資意願書，表明該公司有高度意願，在南投興建影城複合式購物中心；廖偉銘表示，秀泰集團在全台7縣市有影城商場，選定南投縣為投資標的，主要是林明溱縣長積極招商，提供公有土地供選擇。

廖偉銘表示，秀泰希望到南投縣投資，從接觸迄今1年多，感受到縣府團隊的誠意和努力，讓秀泰很感動,，所以決定到南投發展。

廖偉銘也指出，秀泰無論到哪個縣市投資，都優先僱用當地居民，未來到南投蓋影城也一樣，將帶來就業機會，增加地方稅收；商場也會引進地方特色廠商，及國際知名商家參加經營。而且，秀泰集團旗下就有電影業，未來也會進一步以南投為素材，拍攝影片行銷南投。

南投縣提供秀泰投資選擇的6塊公有土地，包括南投市舊縣議會大樓、南投市藍田街宿舍群、草屯鎮手工藝智慧園區、埔里鎮國有土地、竹山鎮桂林段縣有地。

林明溱表示，秀泰要到南投發展，真是好消息，以後民眾看電影、逛街、遊憩不一定要跑台中。為吸引民間業者投資南投，縣府會用最高的行政效率為業者服務，並縮短相關行政作業申請時間，縣府也設有聯合審查中心，以單一窗口、聯合審查方式受理，加快審查速度。

(中時 )