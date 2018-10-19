性平處論壇：全面提升女性參與亞太區域智慧農業發展機會

2018年10月19日 18:01 中時 張理國

行政院性別平等處下周一起將一連兩天舉行「善用性別化創新、掌握包容性機會、擁抱數位化未來論壇」，議程規畫「科技創新之性別視角、農企業中的永續發展與性別包容、女農與農業中的傳統智慧」三大議題，聚焦於如何融入性別觀點有效提升產業生產價值，深入探討女性身為農業重要勞動力對於農業永續發展的影響。

性平處表示，這項在台北晶華酒店舉行的會議由國家通訊傳播委員會主委詹婷主持開幕，將有加拿大、智利、紐西蘭、菲律賓與美國等亞太地區12個經濟體專家學者及代表與會，包含APEC婦女與經濟政策夥伴關係工作小組主席、人力資源發展工作小組能力建構分組主席、我國經濟部、勞動部及農委會等國、內外產、政、學、研約130人出席。

性平處表示，此論壇是執行APEC（Asia-Pacific Economic Cooperation，亞太經濟合作會議）經費補助的「APEC GIFTS智慧科技農業性別化創新計畫」活動之一，探討APEC區域內偏鄉及農企等領域內女性從業者，參與智慧科技農業領域面臨的挑戰、機會及因應方式，並藉由跨代與跨領域實例展現「人與人之間的連結」等方式，鼓勵APEC區域內女性進入智慧科技農業領域。於9月份APEC婦女與經濟論壇發表計畫理念深受各經濟體肯定。

性平處說，論壇將針對亞太地區智慧科技農業政策及願景、性別化創新(Gendered Innovations)為主題，而「性別化創新」是利用性別分析達成科技的創新發展，於研發過程中納入生理性別與社會性別的分析視角，促成技術與知識的革新。

性平處說明，論壇議程規劃「科技創新之性別視角、農企業中的永續發展與性別包容、女農與農業中的傳統智慧」三大議題為討論重點，聚焦於如何融入性別觀點有效提升產業生產價值，深入探討女性身為農業重要勞動力對於農業永續發展的影響，以及善用傳統智慧推展農業技術創新，提出有助於女性參與智慧科技農業的策略方向建議。

性平處表示，會議成果將進一步發展政策知識工具包，期廣納各經濟體建議，融合性別觀點而形成農業科技和環境中的創新模式，促進各經濟體推動女性於智慧科技農業發展，促進亞太區包容及永續經濟成長。

(中時 )