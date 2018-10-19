新北》塗氟真的好 新北再槓蘇貞昌

新北市衛生局長林奇宏說，政策擬定須有完整論述，考慮正、負面引起效益。（葉德正攝）

友善列印
中時

假牙政策新北市長藍綠侯選人兩陣營互不相讓，新北市衛生局再開記者會強調，蘇縣長強調塗氟「是為了防止小朋友蛀牙」，但請看清楚中央政策，翻開衛福部口腔健康促進計畫，中央中長程也規劃做老人塗氟，新北走在全國之先，蘇縣長反對新北，其實是直接打臉蔡總統。

衛生局長林奇宏說，口腔疾病是重大慢性病的元兇，更是破壞全身健康的殺手，長者缺牙原因主要是以牙周病為主，而牙周病的破壞是日積月累的一種生活習慣病，進而影響長者的身體健康。

新北市呼應世界衛生組織提出的「8020計劃」，是希望80歲的老人至少保存20顆牙齒，建立長者正確的口腔保健觀念，日前某市長候選人辦公室引用資深牙醫師說法，提出「塗氟是給小孩，對長者沒有什麼作用」論點。然此說法明顯與全球主流牙醫界的觀念不同。

林奇宏說，老人塗氟可兼收預防牙根齲齒，進而降低全口無牙的機率，其效益勢必高於補助老人免費假牙的製作費，他強調新北市不是反對裝假牙，而是假牙是最後的手段，政策擬定須有完整論述，考慮正、負面引起效益，並以實證為基礎，不能依靠被服務者的智慧。

衛生局說，新北目前有223家牙醫診所共同辦理長者免費塗氟及免收掛號費服務，希望進而降低65歲以上長者全口無牙的機率，呼籲本市長者「顧牙齒比換牙齒重要」，不要等著牙掉光了再來製作假牙，而忽略了提早保養真牙；有了更多真牙，若需要製作假牙，可提供更多各式假牙選擇，讓長者有更好的生活品質。

(中時 )

桃機設自助行李託運櫃檯　未來託… 「鍊‧蛻變 趙(世)賢鐵雕展」健行…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。