新北》塗氟真的好 新北再槓蘇貞昌

2018年10月19日 16:28 中時 葉德正

假牙政策新北市長藍綠侯選人兩陣營互不相讓，新北市衛生局再開記者會強調，蘇縣長強調塗氟「是為了防止小朋友蛀牙」，但請看清楚中央政策，翻開衛福部口腔健康促進計畫，中央中長程也規劃做老人塗氟，新北走在全國之先，蘇縣長反對新北，其實是直接打臉蔡總統。

衛生局長林奇宏說，口腔疾病是重大慢性病的元兇，更是破壞全身健康的殺手，長者缺牙原因主要是以牙周病為主，而牙周病的破壞是日積月累的一種生活習慣病，進而影響長者的身體健康。

新北市呼應世界衛生組織提出的「8020計劃」，是希望80歲的老人至少保存20顆牙齒，建立長者正確的口腔保健觀念，日前某市長候選人辦公室引用資深牙醫師說法，提出「塗氟是給小孩，對長者沒有什麼作用」論點。然此說法明顯與全球主流牙醫界的觀念不同。

林奇宏說，老人塗氟可兼收預防牙根齲齒，進而降低全口無牙的機率，其效益勢必高於補助老人免費假牙的製作費，他強調新北市不是反對裝假牙，而是假牙是最後的手段，政策擬定須有完整論述，考慮正、負面引起效益，並以實證為基礎，不能依靠被服務者的智慧。

衛生局說，新北目前有223家牙醫診所共同辦理長者免費塗氟及免收掛號費服務，希望進而降低65歲以上長者全口無牙的機率，呼籲本市長者「顧牙齒比換牙齒重要」，不要等著牙掉光了再來製作假牙，而忽略了提早保養真牙；有了更多真牙，若需要製作假牙，可提供更多各式假牙選擇，讓長者有更好的生活品質。

(中時 )