「鍊‧蛻變 趙(世)賢鐵雕展」健行科大展出

2018年10月19日 16:34 中時 呂筱蟬

「鍊‧蛻變 趙(世)賢鐵雕展」於健行科大展出。(校方提供)

「鍊‧蛻變 趙(世)賢鐵雕展」於健行科大展出。(校方提供)

「鍊‧蛻變 趙(世)賢鐵雕展」為健行科技大學校慶展覽，展出日期19日起至11月28日，開幕茶會邀請趙世賢家人，網路知名圖文繪者-八耐舜子到場祝賀，同為藝術創作者，八耐舜子對趙世賢勇於創新的精神十分敬佩，除了給予祝福，也期許自己可以和趙世賢一樣在藝術創作上大膽創造。

展出者趙世賢在作品介紹與致詞時，表示七年前投入藝術創作時，同行、鄰居都認為他是傻子，但一件件得獎的作品，讓這些笑他的人開始對他豎起大姆指。為感謝健行科技大學的邀請，趙世賢在茶會上致贈「金蛇狂舞」鐵雕作品給健行。

「金蛇狂舞」為其犂刀系列，概念來自「犂刀」和「電子雲」。除了以環保、創新的精神取用廢棄的犂刀，賦予其新的生命之外，更取犂刀原用於栽種前田地翻土的「翻轉、生命、希望」意象，祝福健行不斷「前行、革新」。湊巧的是作品圖騰與健行科大的校徽「行」意境有異曲同工的巧合，學習與實練並行，「知行合一」，以突破、創新，開創新氣象為教學精神。出身技職體系的趙世賢，認為科大的學生也像「電子雲」一樣，能力天份本來就存在，藉由教育和訓練，便能發掘出學生能力並讓他盡情發揮出來。

此次展出共計有46件作品，不僅展世大運」系列作品為主軸，不只呈現趙世賢擅長表現的展覽期間亦安排有獎徵答活動，參觀者可藉由填答與作品有更深入的互動。

(中時 )