高雄》韓國瑜小編證實 有人不認識韓總就放王世堅影片給他看

2018年10月19日 16:33 中時電子報 邱文秀

《大政治大爆卦─無色覺醒》

王世堅大戰韓國瑜 竟讓柯文哲笑到翻過去

民進黨議員高嘉瑜之前在政論節目上直言，韓國瑜能重新再起，要歸功於民進黨北市議員王世堅！韓國瑜粉絲頁小編許右萱今日在《大政治大爆卦─無色覺醒》上證實，一開始認識韓國瑜的人不多，但放他跟王世堅的影片給對方看，就會發現有看過「喔~原來是這個!」進而產生興趣去認識韓總。在場來賓都笑翻，王世堅的確是推動韓國瑜爆紅的大功臣!

台北市議員高嘉瑜之前在政論節目《新聞面對面》表示，韓國瑜能重新再起，要歸功於民進黨市議員王世堅。高嘉瑜說，韓國瑜不像傳統的國民黨，他在國民黨裡是一碗滷肉飯都要不到，已經被丟到資源回收桶裡，是因為跟王世堅的大戰，才被認識國民黨裡有韓國瑜這個人。

韓國瑜粉絲頁小編許右萱今日下午上中天《大政治大爆卦─無色覺醒》，她表示，韓總很有個人魅力特色，講話引經據典也還是很有趣，本身很親切，做事都親力親為，不會說叫人幫他拿東西倒水。

主持人詢問，一開始韓國瑜年輕人支持度並不高，甚至7月時民調20-29歲支持度還是輸給陳其邁的，當時在網路上推韓國瑜是有困難的，那時候打開網路聲量最大困難是?

許右萱表示，最大的困難是不夠多人認識他，可能聽到韓國瑜滿臉問號?他是誰啊?「可是我們就給他看跟王世堅議員的影片」，對方就會說「喔，原來是這個!」 就會覺得他好像跟一般政治人物不一樣，就特別想要去了解他。現場來賓聽完笑成一團，果然王世堅的確是推動韓國瑜爆紅的大功臣!

截至今日，Youtube上《王世堅大戰韓國瑜 竟讓柯文哲笑到翻過去》的影片，點閱已達784萬3588 次。

(中時電子報)