台中》議員黃馨慧抽中2號 高喊雙喜臨門、凍蒜！

2018年10月19日 17:05 中時 盧金足

台中市西屯區市議員黃馨慧（右三）抽中「勝利V」的2號。（盧金足攝）

台中市議員黃馨慧（中）強調，將持續建構便利交通網絡、促進地方經濟成長及創造社區亮點等，為市民及下一代，打造樂活大台中。（盧金足攝）

台中市選舉委員會19日舉辦市議員選舉號次抽籤，台中市西屯區市議員黃馨慧抽中「勝利V」的2號，大批支持者高喊「雙喜臨門、凍蒜！」黃馨慧抽籤結束後，隨即與支持群眾及志工步行至西屯市場，向店家及採買民眾請託支持連任，熱情支持者直呼「凍蒜、凍蒜！」還有民眾放下手中青菜，跑來打招呼、握手，力挺黃馨慧繼續在市議會為民喉舌。

黃馨慧表示，台中縣市合併後，台中市交通路網、社會福利及青年就業政策，都需要通盤規劃，將民眾納稅錢花在「刀口上」，因此需要一位具有市政經驗、專業問政議員，替民眾規畫監督，打造幸福大台中。

台中市西屯區近年蓬勃發展，已成為台中核心蛋黃區，黃馨慧說，西屯區規畫動工的重大建設、陸續完工啟用，例如台中新市政中心、市議會、台中國家歌劇院、水湳智慧城等。

黃馨慧強調，接下來將持續建構便利交通網絡、促進地方經濟成長及創造社區亮點等，都需要周詳長期計畫，才能為台中市民及下一代，打造樂活大台中。

(中時 )