沖泡茶包易苦澀 美食作家４招破解

掌握得宜，茶包一樣能泡出芬芳的好茶（圖／陳德信）

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中時電子報
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前茶改場場長陳右人指出，由於茶葉產量有限，過去確實以較平價的茶葉或高價茶的副茶製成茶包，不過為了因應消費者求快求便利的飲食習慣，茶包的選擇也愈來愈多，已經不是低價、品質差的代稱了，許多甚至強調「原片茶」，不再以粉末入茶包，而是將茶葉稍微切碎提高萃取率，讓民眾能快速泡出芳香好茶。

不過他也強調，相對於茶葉本身，茶包保存較不易，經過粉碎的茶葉香氣較易散失、和空氣接觸久了也易氧化，最好能放在密封罐中保存，避免潮濕影響茶包品質。

不過，究竟茶包和茶葉的有益成分孰高孰低？美國加州大學洛杉磯分校人類營養中心（UCLA Center for Human Nutrition）的一項研究或許可供參考。研究人員針對市售幾款綠茶茶包和茶葉，比較其中的兒茶素含量，結果發現，茶包釋放的兒茶素大多只有茶葉的一半左右，儘管這可以透過延長茶包浸泡時間達到效果，不過相對地，茶湯也易苦澀。

時時以挑剔味蕾喝茶的知名美食作家葉怡蘭，也認為茶包是非常方便的設計，尤其旅行時隨身攜帶，可大幅減少購買瓶裝飲料的機會，不過她指出，很多人都覺得茶包沖茶容易苦澀，她的祕訣是：

1.先以熱水溫杯。

2.注入熱水、再放茶包。

3.杯子儘可能加蓋使溫度不散失，靜置2分鐘。

4.取出茶包輕甩一下，切記不能擰茶包以免澀味盡出。

只要掌握得宜，茶包一樣能泡出芬芳的好茶。

(中時電子報)

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文章來源：※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章。

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