麥當勞人才招募會 新住民反應熱烈

麥當勞人才招募會獲新住民熱烈反應。（陳淑娥翻攝）

友善列印
中時
移民署協助新住民如何填求職單。（陳淑娥翻攝）
新住民進行2個小時的職場體驗。（陳淑娥翻攝）

30名新住民19日到豐原麥當勞進行職場體驗，包含認識工作環境與福利及模擬面試等，藉此了解工作內容，也開放提交求職履歷表；移民署台中市第二服務站主任張金順表示，企業能招募到適合的員工，也能培養新住民及其子女有自我謀生的能力。

人才招募會30個名額開放報名，反應熱烈當日就額滿，有人現場填寫求職表，有人表示回去會告訴親朋好友。

越南籍新住民陳小姐說，麥當勞有五星級咖啡師，自己喜歡品嘗咖啡，也曾想過經營咖啡館，現在找到夢想中的工作又可以實現自我。她表示，除了體驗蛋捲冰淇淋DIY，參觀麥當勞廚房，了解餐點如何製作，以及面試技巧課程外，麥當勞團隊合作的互動方式，讓自己覺得很放心。

麥當勞人力資源部柯經理指出，麥當勞提供友善職場環境，針對新住民朋友，除提供多語系的招募溝通工具，以及越南語版本的個人訓練教材，後續還將提供其他語系版本，希望幫助新住民跨越語言障礙求職成功。

張金順進一步說，移民署與麥當勞合作，不僅增加新住民就業機會，也幫助更快適應台灣生活，企業能招募到認真、努力及擁有外語能力的員工，也能培養新住民及其子女自我謀生能力，期盼藉此拋磚引玉帶動更多企業跟進。

(中時 )

沖泡茶包易苦澀 美食作家４招破… 北市府傳職場霸凌 疑導致教育局…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。