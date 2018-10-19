深澳電廠爭議 新北嗆；蘇貞昌視環保專業如無物

2018年10月19日 18:07 中時 葉德正

民進黨新北市長候選人蘇貞昌接受專訪時提到「深澳電廠在決策過程哪一點不專業」，新北市環保局長劉和然19日反擊，老縣長不斷罔顧事實、用似是而非的言論挑起爭端，為護航同志，不惜以新北市民作賭注，深澳雖已宣布停建，但環評程序的不正義、悖離專業卻是眾所周知的事實，如此「視環保專業如無物」實非一個曾任父母官的資深政壇前輩所應為。

蘇貞昌接受媒體專訪時，被問到深澳燃煤電廠議題指出，假若這個議題抽離選舉的時空來好好討論，「決策過程哪一點不專業？」

劉和然指出，「蘇老縣長在媒體上說深澳決策過程哪一點不專業」，這就是最不專業的一句話，姑且不論環差案投票前有多少委員提出專業意見都被忽視、而強行通過，後續也持續有莊秉潔教授、詹長權教授提出專業的空汙以及健康風險評估，行政院都置若罔聞，僅用「乾淨的煤」、「不蓋會缺電」等論調辯護並表現出強勢捍衛到底的決心。

不料最後，卻在急於通過觀塘第三天然氣接收站而密集召開環評會議時，由賴院長親口丟出「用觀塘換深澳」的震撼彈，這一系列的過程不論在誰眼裡都不足以構成專業的程序，甚至可說是棄專業如敝屣。

劉和然也說，蘇老縣長持續強調「在他當行政院長時深澳案還在環保署環評階段」，這樣一而再再而三刻意扭曲事實的言論，恐怕已不是一句遺忘所能解釋，為了選舉，可以對在他行政院長任內「通過深澳環評」、「核定深澳電廠更新擴建計畫」的白紙黑字公文不認帳，未來又怎能冀求他會對新北市的環境負責呢？

劉和然表示，蘇老縣長當過中央及地方首長，公文書效力孰輕孰重自應瞭若指掌，卻把林全院長重新啟動的深澳案賴給前朝，還要把早已核發設置許可的林口電廠扯進來，這是否可說明深澳案的確是個不可為的燙手山芋，為替中央緩頰、挽救選情，才不得不無視專業、無視事實、無視環境、無視人民訴求，繼續做烏賊戰到底？

為了不讓悖離事實、出爾反爾的舊事重演，也堅守新北市府所能採取的最後一道防線，劉和然呼籲，「請蘇老縣長立即承諾：當選後不再核發新設生煤許可」，如此即便中央再度政策轉彎，新北市府都能維護民眾健康安全。

(中時 )