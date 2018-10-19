深澳電廠爭議 新北嗆；蘇貞昌視環保專業如無物

新北市環保局長劉和然多次召開記者會提出深澳電廠決策的專業質疑。（葉德正翻攝）

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民進黨新北市長候選人蘇貞昌接受專訪時提到「深澳電廠在決策過程哪一點不專業」，新北市環保局長劉和然19日反擊，老縣長不斷罔顧事實、用似是而非的言論挑起爭端，為護航同志，不惜以新北市民作賭注，深澳雖已宣布停建，但環評程序的不正義、悖離專業卻是眾所周知的事實，如此「視環保專業如無物」實非一個曾任父母官的資深政壇前輩所應為。

蘇貞昌接受媒體專訪時，被問到深澳燃煤電廠議題指出，假若這個議題抽離選舉的時空來好好討論，「決策過程哪一點不專業？」

劉和然指出，「蘇老縣長在媒體上說深澳決策過程哪一點不專業」，這就是最不專業的一句話，姑且不論環差案投票前有多少委員提出專業意見都被忽視、而強行通過，後續也持續有莊秉潔教授、詹長權教授提出專業的空汙以及健康風險評估，行政院都置若罔聞，僅用「乾淨的煤」、「不蓋會缺電」等論調辯護並表現出強勢捍衛到底的決心。

不料最後，卻在急於通過觀塘第三天然氣接收站而密集召開環評會議時，由賴院長親口丟出「用觀塘換深澳」的震撼彈，這一系列的過程不論在誰眼裡都不足以構成專業的程序，甚至可說是棄專業如敝屣。

劉和然也說，蘇老縣長持續強調「在他當行政院長時深澳案還在環保署環評階段」，這樣一而再再而三刻意扭曲事實的言論，恐怕已不是一句遺忘所能解釋，為了選舉，可以對在他行政院長任內「通過深澳環評」、「核定深澳電廠更新擴建計畫」的白紙黑字公文不認帳，未來又怎能冀求他會對新北市的環境負責呢？

劉和然表示，蘇老縣長當過中央及地方首長，公文書效力孰輕孰重自應瞭若指掌，卻把林全院長重新啟動的深澳案賴給前朝，還要把早已核發設置許可的林口電廠扯進來，這是否可說明深澳案的確是個不可為的燙手山芋，為替中央緩頰、挽救選情，才不得不無視專業、無視事實、無視環境、無視人民訴求，繼續做烏賊戰到底？

為了不讓悖離事實、出爾反爾的舊事重演，也堅守新北市府所能採取的最後一道防線，劉和然呼籲，「請蘇老縣長立即承諾：當選後不再核發新設生煤許可」，如此即便中央再度政策轉彎，新北市府都能維護民眾健康安全。

(中時 )

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