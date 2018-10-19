北京人氣麵店牛肉麵「長這樣」 女星氣到咒罵：一定會倒！

2018年10月19日 16:52 中時電子報 吳品瑤

女團「F4」前成員劉樂妍近年赴對岸發展，不僅工作與生活重心都在中國大陸，甚至多次公開力挺兩岸統一，對對岸的一切讚賞有加，然繼日前入境中國大陸遭海關阻攔，被疑整形讓她心生不滿後，今她在北京又遇不開心的事，抱怨該地人氣牛肉麵店端上的餐點不合意，表示如果媽媽的店開在那店旁邊「它一定會倒閉的」。

劉樂妍微博發文。(翻攝自劉樂妍微博)

劉樂妍今天下午又在微博po抱怨文，透漏自己人在北京， 到了人氣牛肉麵麵店用餐，但是「真的是太坑爹了，吃了一個25塊的羊肉拌麵，但是沒有羊肉。紫玫瑰的牛肉麵裡面是牛肉碎屑？！」，而不僅自己如此，隔壁桌大哥面前的牛拉麵，也是沒有牛肉，然該店卻是人山人海，顧客絡繹不絕，讓劉樂妍看不下去，po文發洩。

劉樂妍不滿在北京人氣麵店點了牛肉麵卻沒幾塊肉，直呼：「北京人是怎麼了？」，還咒罵要是劉媽媽的店開在隔壁，「它一定會倒閉的」，這篇抱怨文引出不少陸網友回應，有人表示北京物價高「加了牛肉，起碼要賣5-60人民幣」，尤其景點跟車站附近的食物基本都是「坑爹的」，也有人開玩笑「蘭州拉麵賣一年也就一頭牛受點皮肉傷」、「老婆餅裡也沒有老婆啊」，甚至慫恿她不如就自己開一家牛肉麵店吧！

(中時電子報)