罕見博物館級的遼佛 將在台北展出

2018年10月19日 16:53 中時電子報 綜合報導

台北故宮的遼代鎏金佛。(戴忠仁提供)

美國納爾遜博物館的遼代佛像。(戴忠仁提供)

中國大陸遼寧博物館的遼代佛像。(戴忠仁提供)

2016年12月，巴黎佳士得一件遼代鎏金佛坐像以1357萬500歐元(約新台幣5.43億元)的天價成交，成為當年中國骨董拍賣價第4名，中國佛像雕塑價格的第一名，也讓世人再度重視遼代的佛像之美。資深新聞主播戴忠仁近日因為看到一張照片，於是循線追蹤而看到一件精美的遼代鎏金佛像，據他了解，這件佛像2個月後會在台北公開展覽。

戴忠仁所見到的這件阿彌陀佛像，面形豐圓飽滿，螺髮中央嵌一髻珠，雙眼眯成細線，鼻樑高直，雙唇緊閉，雙耳輪廓明顯，打上品上升手印，衣服有明顯的曲蛇狀衣紋，蓮座的蓮瓣肥碩飽滿，花瓣尖端向外翹起，是典型的遼代佛像。整體造型和北京故宮的遼佛類似，品相則遠遠超越遼寧博物館典藏的遼佛。戴忠仁說，遼代的佛像數量不算少，但是像如此等級的佛像連博物館也不多見。

遼代是由少數民族的契丹人建立，但是佛教在遼代的210年立國史上，出現極為興盛的情形。戴忠仁說，這是因為遼代(和宋代幾乎同時建國)承襲唐代佛教的遺風，因為大量遷徙安置漢人而受到漢人崇佛的影響。

此外，他們也發現崇尚佛教有利於遼代統治政權的穩定。遼代的僧人備受皇帝的禮遇，在政冶、社會上都擁有崇高的地位，甚至寺廟擁有的資金氾濫到去放高利貸又賺來更多的錢，結果佛教寺廟和高僧最後比皇室還有錢，也因此使得遼代的佛像雕刻塑造，不僅材質多元，做工也都精細講究。不過，佛像的製作大多數還是出自漢族的工匠之手。

戴忠仁指出，無論是否信奉佛教，都要擺脫漢人自大心態，改變對少數民族的歧視觀，因為學術界長期的研究已經證實，10世紀到12世紀，唐代佛學傳統在中原地區出現斷層，但是在遼代統領的北疆地區卻得到延續，因此，當時整個東亞佛教文化中心是在遼而不是在宋，也比當時的朝鮮半島和日本要興盛，一直到金代才發生變化，佛教重心慢慢回到宋代。

戴忠仁看到這件遼金佛時非常興奮，因為它和外雙溪的國立故宮博物院一件重要的遼代阿彌陀佛金銅佛形式非常類似，更和美國納爾遜博物館的遼代鎏金佛型制完全相同，不過戴忠仁說，現在不用大老遠跑到美國去了，因為這件博物館級的佛像12月14日將在華山文創園區的西一館公開展出。

(中時電子報)