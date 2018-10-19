台投韓職開幕戰第一人 王維中打超級瑪莉紓壓

2018年10月19日 16:57 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

左投王維中今年初加盟NC恐龍，成為第一位站上韓國職棒的台灣好手，而且立刻被賦予主投開幕戰的重任。王維中19日在返台記者會上透露，前一晚壓力大到睡不著，還玩電動「超級瑪利歐」紓壓，結果隔天先發7局失1分奪勝。

「很緊張，因為什麼都還沒接觸過，想很多，那天也很晚睡，怕隔天丟不好，」王維中說，開幕戰前一天他都在打電動，跟朋友、經紀人一起玩超級瑪利歐。只是隔天就連賽前給防護員伸展時，身體都還很僵硬。

王維中回憶，其實球團一直到投完最後一場熱身賽，才跟他說要投開幕戰。賽前牛棚練投，他一直在胡思亂想，怕等一下會不會投手犯規之類的，「但站上投手丘就不會去想這些。畢竟這就是我的工作，我也站在投手丘很久，習慣它了，反

而是在旁邊會亂想。」

從美職轉戰韓職，王維中坦言一開始鰻怕的，怕沒有人肯跟他講話、怕被欺負，幸好隊友都對他很好，尤其是同經紀公司的羅成範相當照顧他。溝通方面，因為翻譯也得照顧另一個外國投手，幸好本土隊友也不怕，王維中笑說：「大家就用有點爛的英文、比手畫腳溝通。」

王維中表示，韓職比較屬於「打者聯盟」，跟台灣一樣有啦啦隊，裁判的好球帶不像美國那麼大，要引誘打者出棒比較困難。至於印象最深刻的打者則是釜山巨人的李大浩，「今年他敲過我1支全壘打，那球我覺得丟得也不差，只能說他打擊真的很好，算了！」

王維中在韓職首季先發出賽25場，繳出7勝10敗、自責分率4.26的成績單。他說滿意的是去年剛學的切球漸入佳境，但也因為重返先發，去年在牛棚沒投那麼多球，後來比較疲勞也影響成績。

「加強訓練之後，明年應該可以輕鬆一些，」王維中說，明年球季最大願望就是不要受傷，「受傷什麼都沒有，只能一直復健、等待，看別人投球，我希望自己健康就好。」

(中時電子報)