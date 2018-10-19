北市府傳職場霸凌 疑導致教育局股長自捅腹部

2018年10月19日 17:06 中時 張潼

北市教育局周一傳出一名教育局股長在辦公室拿刀刺傷自己腹部，當時教育局表示，這名股長與同事相處融洽，可能是因自我要求高而自傷。不過，今有人在PTT上爆料並貼出Line截圖，指這名股長事發當天受到該科主管不斷咄咄逼人追問人在哪開會，「我有准嗎」、「效益在哪裡」，結果，下午就傳出意外；不只如此，事發後3天，該名主管還傳了一篇上百字訊息說「跟大家抱歉，原來有同仁不知道指揮領導體系的概念」等語，遭質疑根本是遭職場霸凌。

一名在教育局工作13年的股長周一中午午休時間在辦公室拿水果刀刺傷自己腹部，教育局主祕陳素慧當天對外說明，表示女股長平時與同事相處良好，事前沒有異常表現，不知道是不是因為自我要求高，加上連續性事件，而出現自傷行為。當時，曾有媒體詢問股長最近是否有壓力較大的工作，陳表示，在市府工作壓力都不小，但同仁都會有自己疏通情緒的管道。

不過，今有疑教育局員工在PTT上PO文，還貼出兩張Line截圖。截圖顯示，10月15日當天早上，股長的直屬主管在工作Line群組中詢問工作進度，接著表示不在位置的同仁說明目前人所在的位置，這時，股長回應正與數位同仁在開局內的「行銷小組會議」。

不料，這名主管竟還不罷休，接著追問「我有准嗎？」、「我有指派嗎？」該股長說明這是每周例行會議，局內各科室都要參加，但主管還是追問 「效益在哪」、「請問貴股增加多少行銷的亮點、增加多少則報導？」最後說人員管制是他的職責，未經主管核予公出的同仁請自行請假等。後來，該股長貼出多張會議照片證明的確在開會，主管仍繼續咄咄逼人，最後該群組對話顯示，下午2時許，其餘同仁回報已陪自傷的股長抵達醫院就醫。

面對這則爆料，該主管從今天中午至下午4時許，都一直避不見面，還要媒體若有相關問題直接詢問根本非該科室的教育局新聞聯絡人。教育局主祕出面表示，即日起會加強匿名、彈性的個別談話時段，只要有需要的同仁都可以找她或其他信任的主管討論，無論是工作分配、業務量、職場上不合理的事情都可以；至於會不會暫將主管調離職務，還要與局長曾燦金等長官請示、討論，才有辦法說明。

但一名不具名的教育局官員也表示，這次事件這名主管有些「弄錯方向」，如果急著跟同仁要資料，可以給予明確指令與完成時限，而非一直逼問人在哪裡、為什麼要去那裡，甚至導致口吻和情緒太過激動，就造成當事人委屈或憤怒。

(中時 )