萬聖節不只要搗蛋！夜遊書店、手作南瓜添溫馨

2018年10月19日 16:59 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

Trick or Treat！不給糖就搗蛋！一年一度的萬聖節將至，計畫好要去哪度節？大小朋友不妨來誠品走走吧！夜遊書店，看立體書的光影變身術，關上燈、用手電筒照亮黑夜叢林，或參加「黑嘿萬聖節」活動，簡單三步驟完成手作南瓜、吸血鬼的立體大面具、南瓜提籃、創意眼鏡，再一起去來一場夜遊、聽大姐姐說故事討糖吃；手作課教您DIY打造南瓜餐盤、參與驚魂夜油畫體驗，種種體驗過一個不一樣的萬聖節。

萬聖節限定餐飲，創意十足。10/20起，誠品生活南西「猿田彥珈琲」與日本同步推出萬聖節限定綜合咖啡，巧克力般圓潤口感搭配節慶包裝，不用出國也可搶先品飲；信義店「金色三麥」萬聖節推出「干貝海鮮燉飯南瓜盅」限定餐點，特選鮮嫩干貝、新鮮白蝦及花枝等豪華海鮮與鬆綿南瓜燉煮而成，搭配南瓜造型搞怪上桌！

10/20至10/31推出「Jackie別搗蛋」系列活動，只要於餐廳內使用活動APP掃描Jackie的身影，即有機會抽中大獎；喜歡裝扮主題的朋友們，萬聖節週末穿上最搞怪的應景造型來店用餐並上傳打卡，即可享用免費啤酒。；喜歡裝扮主題的朋友們，萬聖節週末穿上最搞怪的應景造型來店用餐並上傳打卡，即可享用免費啤酒。

愛玩創意的朋友也別錯過！mt 2018萬聖節限定款紙膠帶妝點生活小物，限定圖案圍繞黑貓、南瓜、魔女等各種萬聖元素。10/26至10/28，歡迎小寶貝來夜遊誠品書店，聽故事姐姐分享《我的好朋友黑漆漆》，別錯過一年一度可以變裝搗蛋又有糖吃的萬聖慶典！

★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)