什麼片都有他！韓影帝李星民受封「霸屏級男星」

李星民在《致命目擊 》面對驚心動魄的追擊。friDay影音提供

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時報周刊
奶油小生郭時暘在《致命目擊 》扮演殺人犯。friDay影音提供

韓實力派演員李星民近日獲釜日影展影帝的殊榮，他近期曝光率極高，主演電影《致命目擊》、《北風》接連上映，他打趣說，雖然大家都知道這些都是去年拍攝的作品，但是觀眾可能會覺得怎麼「韓國電影都是他」，直呼：「這些都是時間的巧妙安排啊！」網友也封他是「霸屏級男星」。

《致命目擊》拍攝初期，李星民覺得自己像是在拍攝《未生》一樣，「這顆鏡頭怎麼看都像是《未生》裡的吳科長，應該得重拍吧？」他自認在片中飾演角色是一位平凡毫無魅力的人，透露自己現在這個年紀最大的魅力就是透過用心工作來照顧好家庭，並認為這樣的生活型演技很容易打動人心。

《致命目擊》另一個亮點在於李星民和飾演反派的郭時暘從電影前段到後段，那讓人無法喘息的追擊戰。李星民笑說，兩人就像兩條惡犬般爭鬥，更透露當時他們還根據兩條狗打架的影片，完成了一場打鬥戲。片中李星民不但被車撞，還遇到爆破，更讓人驚心動魄的是他與郭時暘在泥巴堆裡的一場打鬥戲，郭時暘說：「拍攝除了下雨外，氣溫也偏低，光是呼吸就有冰冷的哈氣，自己盡最大的努力完成拍攝。」而郭時陽在電影中台詞鮮少，為此他苦惱了很久該如何詮釋，而後他提出「最平凡普通才是最可怕的」，因此精湛演出殺人犯的角色。

李星民身為影帝級前輩，提攜後輩不遺餘力，曾在拍片的試映會中，稱郭時暘為孩子，讓郭時陽不自覺得害羞了起來，笑說自己已經32歲了。《致命目擊》是李星民首度挑戰驚悚電影，更是2018年韓國票房黑馬，韓國票房已衝破200萬觀影人次，上映首日滿座率超過《與神2》，即日起在friDay影音播出。

(時報周刊)

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