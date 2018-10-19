競選連任徐耀昌提白皮書 再加碼觀光蘇券YouBike保障

尋求連任的徐耀昌（左二）率同幹部發表豐富的施政白皮書。（巫靜婷攝）

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、巫靜婷／苗栗報導
徐耀昌提出施政白皮書，並為觀光及YouBike帶來兩大利多消息。（巫靜婷攝）

國民黨徵召競選連任的縣長候選人徐耀昌，19日發表「南北攜手躍進、山海共享慢活」縣政白皮書，也強調4年來實現絕大多數更見，未來另加碼發放觀光消費券，及延長YouBike前30分鐘免費至2019年底福利措施，全面行銷山城觀光休閒也拉抬消費人氣。

徐耀昌在縣議會答詢時，曾表示縣府財政受中央管控，縣府雖取消部分非法定社會福利支出，但節餘償還債務並自籌款項作為爭取前瞻計畫的配合款，以小博大，對地方大有助益，現階段解除中央管控對苗栗並非有利。

全力爭取連任的徐耀昌，在縣政規畫白皮書中，提出以「南北攜手躍進、山海共享慢活」為主軸，裡面有1大幸福願景、2項國際慢活運動、4大區塊特色發展、11縣市跨域治理平台、16大部門發展計畫及18鄉鎮市特色型塑等。

徐耀昌發表白皮書的同時，也2大利多消息，其一是規畫發放觀光消費券，面額為100到1000元的觀光消費券，對象有縣民及預約苗栗在地輕旅行的觀光客，以行銷國旅市場提升亮點。

其次，YouBike免費保障再加碼，徐耀昌說，全縣30個據點的公共自行車前半小時免費，為鼓勵鄉親利用，將自明年6月底延長至年底，意外保險也相對加碼保障。

(中時 )

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