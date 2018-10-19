台中銀行企業總部「台中之鑽」動土 林佳龍讚：未來建築新思潮

2018年10月19日 18:10 中時 盧金足

台中商業銀行企業總部「台中之鑽」預計2023年完工，將成為台中市具有前瞻性的建築代表。（圖／台中市府提供）

台中銀行企業總部「台中之鑽」模擬圖。（圖／余曉嵐建築師事務所提供）

榮獲2018 MIPIM《房地產領袖高峰會》高層建築類首獎的台中商業銀行企業總部「台中之鑽」，19日正式開工動土，市長林佳龍出席見證時表示，台中銀行企業總部與台中國家歌劇院、亞洲大學現代美術館等大師級建築相比毫不遜色，引領未來建築的新思潮。

林佳龍表示，市府持續努力在適度且安全前提規範下鬆綁相關法規，讓創意特色展現在建築物上，設計更多具有台中特色的「台中厝」。

台中銀行企業總部新建工程動土典禮，包括市長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、台中銀行董事長王貴鋒、董事長母親王鄭彩蓮、總經理賈德威、中纖董事長王貴賢、群園事業機構董事長呂崇民、大甲鎮瀾宮基金會董事長顏清標、台中市議會秘書長張世禎、建築師余曉嵐等人與會，共同祈福開工順利、如期竣工。

林佳龍表示，台中市已有多座普立茲克獎得主所設計的建築，正在準備興建中或已建造完成，包括台中國家歌劇院、亞洲大學現代美術館、台中綠美圖及水湳智慧營運中心，台中銀行企業總部與這些大師建築並駕其驅，是最適宜辦公、商務與居住的大樓。

台中市府修改《都市計畫法台中施行自治條例》，納入垂直綠化、增建景觀陽台等獎勵措施，得免計入容積，希望在適度且安全的前提規範下鬆綁，讓創意特色也能展現在建築物上，設計具有台中特色的「台中厝」，相信未來在台中市將持續有亮麗的建築產生。

林佳龍感動台中銀行對公益的付出，這次花博台中商銀響應以「台灣的野草地圖」結合「島嶼裡的山和海」意象，在烏日高鐵站站前廣場打造花博地景裝置藝術，也有光藝術設計，成為台中高鐵迎接花博旅客的門戶。

王貴鋒說，台中銀行一路走來，與中部地區有著深厚密切的感情，隨著營業規模逐漸擴大，基於整合轉投資子公司核心組織、培育金融人才、建構管理總部暨決策中心、奠定深耕台灣競爭優勢等需求，同時看好台中未來發展，在市府協助下，興建新的企業總部大樓「台中之鑽」，完工後將成為台中市首棟高度超過200公尺的大樓，可望成為台中市最引人注意的建築新地標。

都發局表示，台中擁有許多獨特特色建築，位於河南路及市政路口的台中商業銀行企業總部「台中之鑽」，由建築師余曉嵐設計，為地上38層、地下10層綜合性商業大樓，充滿現代設計感，具有銀行、辦公室、會議室、旅館、餐廳、健身服務場所等多功能用途。

台中商業銀行企業總部打造2座塔樓，中間有大型設施連接，包括「漂浮」的綠色間觀景盒子、展覽區、花園、會議設施、宴會廳、懸空游泳池、立體綠化等特色設計，今年獲得MIPIM《房地產領袖高峰會》未來地產項目高層建築類首獎，該獎項是全球地產界最高榮譽，預計2023年工程完工後，將成為台中市具有前瞻性的建築代表。

(中時 )