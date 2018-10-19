杜娃黎波推出新單曲 攜手BLACKPINK東西跨國合作

杜娃黎波（中）新單曲找來與BLACKPINK加持，東西方女神的跨國合作。（華納音樂提供）

友善列印
中時

「英倫危險甜心」杜娃黎波（Dua Lipa）2018年持續創下榮耀紀錄，她成為Spotify串流點聽量最高的女歌手，並且是唯一一位四首歌皆超過5億次的女歌手。杜娃除了一舉拿下全英音樂獎「最佳新人」和「最佳女歌手」兩項殊榮，百萬單曲〈One Kiss〉也在今夏蟬聯英國榜單冠軍連續8週，坐實天后寶座，人氣狂飆。前不久曾到亞洲開唱的她，10月19日攜手韓國YG娛樂超強女團BLACKPINK合作，推出新單曲〈Kiss And Make Up〉，東西方女神的跨國合作掀起歌壇熱議！

杜娃黎波去年推出的首張錄音室專輯《Dua Lipa》大受好評，她乘著這股氣勢，在10月19日正式推出首張同名專輯終極慶功盤《Dua Lipa (Complete Edition)》，也同步發表新單曲〈Kiss And Make Up〉，並邀來韓國大勢女團BLACKPINK跨刀。杜娃透露，〈Kiss And Make Up〉原本是她為了第二張專輯所寫的作品，但太想趕快給歌迷聽到了，正巧當她到韓國開唱時，BLACKPINK的Lisa和Jennie有到場觀賞，「剛好有這樣的契機，想說或許可以把歌曲寄給她們聽，看看她們是否喜歡、會不會有興趣跟我合作，後來她們很快就回應，表示願意一起唱。」

事實上，杜娃5月就曾在IG上傳與Lisa、Jennie的合照，三人還俏皮地一起嘟嘴賣萌，如今可以說是美夢成真，也讓大家更加期待有朝一日杜娃與BLACKPINK能夠同台演唱〈Kiss And Make Up〉。杜娃黎波首張同名專輯終極慶功盤《Dua Lipa (Complete Edition)》10月19日數位、實體與全球發行，最新單曲〈Kiss And Make Up〉同步曝光上架。

(中時 )

宋緯恩man味爆發 穿a.testoni撐… 澎恰恰開車 靠許效舜「人體導航…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。