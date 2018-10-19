杜娃黎波推出新單曲 攜手BLACKPINK東西跨國合作

2018年10月19日 17:37 中時 潘鈺楨

「英倫危險甜心」杜娃黎波（Dua Lipa）2018年持續創下榮耀紀錄，她成為Spotify串流點聽量最高的女歌手，並且是唯一一位四首歌皆超過5億次的女歌手。杜娃除了一舉拿下全英音樂獎「最佳新人」和「最佳女歌手」兩項殊榮，百萬單曲〈One Kiss〉也在今夏蟬聯英國榜單冠軍連續8週，坐實天后寶座，人氣狂飆。前不久曾到亞洲開唱的她，10月19日攜手韓國YG娛樂超強女團BLACKPINK合作，推出新單曲〈Kiss And Make Up〉，東西方女神的跨國合作掀起歌壇熱議！

杜娃黎波去年推出的首張錄音室專輯《Dua Lipa》大受好評，她乘著這股氣勢，在10月19日正式推出首張同名專輯終極慶功盤《Dua Lipa (Complete Edition)》，也同步發表新單曲〈Kiss And Make Up〉，並邀來韓國大勢女團BLACKPINK跨刀。杜娃透露，〈Kiss And Make Up〉原本是她為了第二張專輯所寫的作品，但太想趕快給歌迷聽到了，正巧當她到韓國開唱時，BLACKPINK的Lisa和Jennie有到場觀賞，「剛好有這樣的契機，想說或許可以把歌曲寄給她們聽，看看她們是否喜歡、會不會有興趣跟我合作，後來她們很快就回應，表示願意一起唱。」

事實上，杜娃5月就曾在IG上傳與Lisa、Jennie的合照，三人還俏皮地一起嘟嘴賣萌，如今可以說是美夢成真，也讓大家更加期待有朝一日杜娃與BLACKPINK能夠同台演唱〈Kiss And Make Up〉。杜娃黎波首張同名專輯終極慶功盤《Dua Lipa (Complete Edition)》10月19日數位、實體與全球發行，最新單曲〈Kiss And Make Up〉同步曝光上架。

(中時 )