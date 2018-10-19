換黨執政水果難銷陸？ 賴清德：選舉語言不是事實

2018年10月19日 18:05 中時 鄭舲

民進黨立委劉櫂豪今天在立法院會質詢時提到，2016年大選時就有傳言，如果非國民黨執政，台灣的水果就沒辦法自由的出口到大陸。行政院長賴清德指出，他擔任台南市長期間，農產品也有銷往大陸，沒有說哪個政黨執政後，農產品就能銷到大陸，另一個政黨就沒辦法，「這些都是選舉語言，都不是事實」。

劉櫂豪質詢時說，每次到選舉，就會有人把水果的自由貿易拿來當作政治操弄的工具，在2016選舉時，就有傳言，如果非國民黨籍的人當選，水果就不能外銷大陸，目前台灣與大陸間，包括鳳梨、鳳梨釋迦等水果貿易往來是否正常？

賴清德以台南市為例指出，在他擔任市長期間，台南的農產品也有銷到大陸，鳳梨就是很好的例子。在世界貿易組織（WTO）未來談判中，如果改用「已開發國家」身分，對弱勢產業還是可以要求保障，並沒有哪個政黨執政後，農產品就比較有辦法外銷到大陸，另一個政黨執政就沒辦法，「這些都是選舉語言，都不是事實」。

農委會主委林聰賢表示，台灣的熱帶水果重要的王道是品質，及目標市場能不能接受。目前鳳梨銷到大陸大概是7成，鳳梨釋迦則因沒有其他國家生產，在大陸市場市占率則高達9成以上。為了讓農民收入穩定，農產品進到不同目標市場時都能穩定，農委會針對不同戰略品項訂定更好的輔導措施，像鳳梨釋迦，若沒有提升包括冷鏈、儲運技術，往往到貨、開箱後就流湯汁，導致品質下降影響價格，這部分是農政單位要跟農民一起合作的。

(中時 )