《中時晚間快報》一腎換一腎！ 活腎器捐明年開放

2018年10月19日 17:48 中時電子報 綜合報導

◎一腎換一腎！ 活腎器捐明年開放

一般人若需腎臟移植，即使親屬願意，仍常有配對不成功的案例。衛福部醫事司今預告《活體腎臟配對交換捐贈移植手術管理辦法》，最快明年1月上路。未來換腎者也可與非親屬進行活腎移植，一腎換一腎！

◎自願升格WTO已開發國家 賴清德：利多於弊

台灣承諾在WTO不再主張「開發中國家」，而是「已開發國家」，放棄特殊差別待遇，導致經濟部次長王美花在立法院連日被藍委砲轟。行政院長賴清德今天在立法院備詢表示，這是我常駐WTO代表朱敬一的觀察建議，經由行政院跨部會討論認為是「利多於弊」。

◎庫德洛稱在貿易談判中 大陸未積極回應美國要求

美國總統川普的首席經濟顧問庫德洛18日指責中國大陸在與美國的貿易談判中寸步不讓，暗示將不會放棄關稅手段迫使大陸讓步。他的這席話降低了美陸兩國將在即將召開的二十國集團峰會上達成貿易協議的預期。

◎鬼鬼不計形象 在節目中學蜥蜴走路扮醜

吳映潔（鬼鬼）日前受邀參加改編手遊遊戲的真人秀節目《勇敢的世界》，自認是女漢子的她與偶像練習生出身的Justin，組隊對抗敵隊，把體力跟耐力發揮到極限的她，在節目中追趕跑跳殺樣樣來，除了挺身保護鮮肉隊員折斷180公分的塑膠槍，還跟陳喬恩一起學蜥蜴模樣走路扮醜，不計形象到極點。

(中時電子報)