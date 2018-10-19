如假包換的蘆花　集集濁水溪開得詩意又壯觀

集集鎮濁水溪河床，目前正開著大面積的蘆花–開卡蘆（上圖）；下圖顯示，同一地點、同一範圍，2個月前開的是以往被誤認為蘆花的「甜根子草」。學者楊國禎表示，這塊河床地是該兩種植物季節替換的最佳見證。（沈揮勝攝）

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中時
開卡蘆花序。（沈揮勝攝）
集集的蘆花花海，面積相當廣闊。（沈揮勝攝）
畫面左前方色彩較淺的，是晚開殘存的甜根子草。它與開卡蘆的花色與花序形狀，在此可作明確的比較。（沈揮勝攝）
集集濁水溪，大面積的蘆花正盛開。（沈揮勝攝）

「蘆白映夕陽」、「秋江蘆花美」，古代詩詞與近代文學對於蘆葦開花得描述很多也很美。台灣中生代語文根基扎實，「蘆花」兩字深烙腦海，每每在瞧見大型禾本科植物開花時，常很自然脫口說是蘆花；其實大家看到的多數為芒花或甜根子，真正遇到蘆花的很少。

集集鎮台16省道旁的濁水溪河床，每年6月下旬到9月，常見有大面積的禾本科植物開花，銀白的花序隨風搖曳，既壯觀又饒富詩意；以前很多人都說是蘆花，後來學界透過媒體告訴大家它叫「甜根子草」，分類上為甘蔗屬，又稱猴蔗；現在多數人知道，那不是「蘆葦」。

但有趣的是，農委會特生中心植物專家黃朝慶、台灣生態學會理事長楊國禎，以及黃潮洲等學界人士，近幾年陸續發現該片河床，也長有與甜根子草幾乎等面積、完全重疊的蘆葦屬植物，但它與生長在鹹水淤泥地的蘆葦不同，而是生長在淡水河床淤泥地的「開卡蘆」。

這片開卡蘆的花期約比甜根子草晚了1到2個月，且甜根子草的花色近銀白，開卡蘆的花色卻是接近黃褐色。兩者風情雖然有異，但卻同樣都壯觀、充滿詩意。

楊國禎指出，兩種植物明顯呈現季節替換，很值得觀察；開卡蘆與海邊的蘆葦因花序色彩較深，逆光欣賞時，會顯得更燦爛。

台灣容易被誤稱為蘆花的禾本科植物，除了甘蔗屬的甜根子草，還有與蘆葦屬植物長得很像的蘆竹和台灣蘆竹，以及芒屬的五節芒、台灣芒、白背芒和高山芒等，要詳細區分可得費大把勁，但目前集集濁水溪正開花這一片，是如假包換的「蘆花」無誤。

(中時 )

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