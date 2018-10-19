日式機能風來襲 The North FaceＸ倉石一樹聯名款開售

2018年10月19日 19:03 中時 吳奕萱

The North FaceＸ倉石一樹，以獨特的日式極簡風格，融合專屬防護科技，兼具機能與美感。（The North Face提供）

The North FaceＸ倉石一樹 GTX JACKET，口袋採獨特的網狀設計，2萬3380元。（The North Face提供）

被譽為藤原浩的傳人，日本原宿知名設計師倉石一樹，將極簡的設計帶進時裝圈，讓機能性服裝同樣兼具美感。The North Face Urban Exploration系列（俗稱黑標），重磅聯名倉石一樹，10月22日起台灣領先全球推出續作，包括外套、褲裝等11項單品，外套售價9380元起，讓戶外休閒也搭上日式極簡。

倉石一樹今（19日）現身台北預覽會，本次聯名以軍綠、深藍，及亮眼紅作為主色，融合The North Face防護科技。「功能應該走在設計之前」是倉石一樹的堅持，他表示「在所有的設計上，都應要有實際的用途，且要兼具舒適感。」

本系列抗寒外套共推出雙層、鋪棉和羽絨的選項，提供不同程度的禦寒防護，也有防風、抗潑水科技。其中GORE-TEX外套除擁有極簡線條，亦有絨毛、洋蔥形格紋的兩大重點，口袋獨特的網狀設計靈感，源自於他逛二手衣的偶然啟發。

(中時 )