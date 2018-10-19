日式機能風來襲 The North FaceＸ倉石一樹聯名款開售

日本知名極簡設計師倉石一樹，現身台北參與亞太唯一聯名發表會。（The North Face提供）

友善列印
中時
The North FaceＸ倉石一樹，以獨特的日式極簡風格，融合專屬防護科技，兼具機能與美感。（The North Face提供）
The North FaceＸ倉石一樹 GTX JACKET，口袋採獨特的網狀設計，2萬3380元。（The North Face提供）

被譽為藤原浩的傳人，日本原宿知名設計師倉石一樹，將極簡的設計帶進時裝圈，讓機能性服裝同樣兼具美感。The North Face Urban Exploration系列（俗稱黑標），重磅聯名倉石一樹，10月22日起台灣領先全球推出續作，包括外套、褲裝等11項單品，外套售價9380元起，讓戶外休閒也搭上日式極簡。

倉石一樹今（19日）現身台北預覽會，本次聯名以軍綠、深藍，及亮眼紅作為主色，融合The North Face防護科技。「功能應該走在設計之前」是倉石一樹的堅持，他表示「在所有的設計上，都應要有實際的用途，且要兼具舒適感。」

本系列抗寒外套共推出雙層、鋪棉和羽絨的選項，提供不同程度的禦寒防護，也有防風、抗潑水科技。其中GORE-TEX外套除擁有極簡線條，亦有絨毛、洋蔥形格紋的兩大重點，口袋獨特的網狀設計靈感，源自於他逛二手衣的偶然啟發。

(中時 )

房東太太帶人看屋 這件事踩到房… 桃機自助行李託運啟用 民眾出國…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。