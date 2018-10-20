高雄》時力巿議員候選人 抽籤走素人風

以「素人青年參政」為理念的時代力量，19日巿議員候選人號次抽籤，參選的三民區林于凱（右起）、左楠區林子盟、鳳山區黃捷都以平時服裝、素人打扮。（時代力量高雄巿黨部提供）

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以「青年素人參政」為理念的時代力量推出3人挑戰進軍高雄巿議會，19日號次抽籤，三民區的林于凱抽中1號、鳳山區的黃捷抽中5號、左楠區的林子盟是12號，而3人的服裝也都是走素人風，以平日的穿著到場抽籤。

3位市議員候選人19日由支持者、家人陪同，以平常跑選舉行程或者上班時的服裝抽籤。對於樸實的打扮，3人不約而同表示，這是因為抽籤後還有許多行程，新人參選就是要更努力跑，讓政見與理念能被更多人聽到、認同。

首先完成抽籤的林于凱抽中1號，他表示，下定決心參選已經跑了1年多，就是要讓大家看到他肯拚的「骨力」，過去擔任公務員時，待過高雄市政府也待過中央部會，有自信是「第一打拚、第一專業」的「市政監督第一選擇」。

抽中5號的黃捷表示，有些民眾會質疑，時代力量還是小黨，選上了也沒幾席，「有用嗎？」但她認為有一位認真寫法案、追弊案的民代，效能大於傳統的民代，因此會以「五夠力」的精神深耕地方，為市民權益做好把關工作。

林子盟指出，12這個數字讓他回憶起做為海陸軍官的軍旅生涯，一、二、一、二，象徵著腳踏實地，因此抽中12，也代表著一絲不苟的監督精神。他以身為醫師、教師，將關心下一代的健康與教育，期許為議會帶來新氣象。

(中時 )

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