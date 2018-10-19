新北科技教育成果展好玩又有趣　培養解決問題能力

新北市教育局舉辦「尋寶奇謀─新北市資訊科技教育成果展」，展示近年來科學與科技教育成果。（吳岳修攝）

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新北市長朱立倫參加「尋寶奇謀─新北市資訊科技教育成果展」，與學生一起玩遊戲解決問題。（吳岳修攝）

新北市教育局19日起連續2天在新莊體育館舉辦「尋寶奇謀─新北市資訊科技教育成果展」，展示新北市各國高中及小學近年來科學與科技教育的成果，市長朱立倫與學生組隊參加電競學科知識答題賽，合力擊敗科技怪獸，拯救勝利女神NIKE，現場氣氛熱絡。

教育局指出，19日舉辦的「資訊科技教育成果展」堪稱新北市歷來規模最大，參與人數最多的資訊展，活動包含「大師論壇」3場次、「創作工作坊」7場次、「互動闖關」60攤，以及「達code島：程式教育區」、「VR科學實驗室」與「未來學習新體驗：前瞻創新區」三大主題區。

「互動闖關區」由新北市59所行動學習學校及4所程式教育重點學校，用最新科技設計體驗課程，展現資訊教學成果，青山國中的「女神變臉秀」，讓民眾自拍後將女神臉龐變成自己；海山、秀朗及國光國小聯手設計的「小孩駕訓班」，讓學生利用行動載具挑戰陸地空中任務，了解飛行器與汽船的運作原理。

舞台區同步舉辦「勇者鬥惡牛」學科電競大賽，民眾可以戴著新北限量版QRcode拍拍尺闖關，闖關歷程同步記錄於雲端，完成挑戰11個關卡，就能獲得精美小禮，還有機會抽中最新智慧型手機。

朱立倫說，新北市向來重視資訊教育，從基礎教育到中等學校教育的師資、課程、資源整合、硬體設備等，都有完善的規劃，培養孩子的科技應用能力是未來趨勢，藉由科技提升孩子們學習成效，也能同時培養他們善用科技解決問題的能力。

(中時 )

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