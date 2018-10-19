台中》南屯區市議員號次抽籤 吉祥話紛出籠

2018年10月19日 23:36 中時 黃國峰

2018台中市第七選區（南屯區）市議員候選人19日號次抽籤，劉士州（左1）抽中7號，喊出Luck 7，幸運能為所有南屯市民打拚。（黃國峰攝）

何文海（中）抽中1號，喊出一馬當先。（黃國峰翻攝）

阮啓平（右）抽中6號，喊出六六大順，並登上宣傳車，趕在第一時間讓選民知道。（黃國峰翻攝）

吳佩芸（右3）抽中3號，喊出3號佩芸議會升級。（黃國峰翻攝）

張耀中（右）抽中5號，喊出「進步台中五告讚」、「五力全開」，並登上宣傳車，趕在第一時間讓選民知道。（黃國峰翻攝）

歐巴桑聯盟各抽出 9、4、8、7，10，8等號次，喊出「就是霸氣，十八啦！」（黃國峰翻攝）

2018九合一大選19日號次抽籤，台中市第七選區（南屯區）市議員共7人參選，爭取4席的名額，依序為何文海1號、朱暖英2號、吳佩芸3號、魏佩瑩4號、張耀中5號、阮啓平6號、劉士州7號。當候選人抽到屬於自己的號次時，台下支持者立即高喊相關吉祥話，現場氣氛熱絡。

抽中1號的何文海高喊1號一馬當先，指出僅帶著生命中最重要的兩位女人，媽媽及太太陪同抽籤，盡量不打擾上課中的學子，雖然沒有大張旗鼓的氣勢，可是卻充滿了愛與美好，果然運勢如虹抽到1號啦！

朱暖英則抽中2號，支持者隨即比出V型手勢，高呼「朱暖英勝利成功」。朱暖英表示搭配健行活動，從服務處走到萬和國中，再到萬和宮祈福，寓意我們逐步踏實完成，南屯就是要健康快樂的政見主軸，也從地方建設、社會福利及關懷、民眾服務等面向回應民意需求，不負民眾對朱暖英的託付。

抽到3號的吳佩芸表示，非常感謝許多志工朋友熱情陪同，大家一起戴起拳擊手套，期許打破舊政治、前進市議會。並與支持者們大喊口號，「拳力出擊，議會升級！」

魏佩瑩抽中4號，喊出4在必得、4如破竹、就4要進議會等吉祥話，並搭配其他6位歐巴桑各抽出 9、4、8、7，10，8等號次，喊出「就是霸氣，十八啦！」

抽中5號的張耀中，喊出「進步台中五告讚」、「五力全開」等吉祥語，張耀中說，台中這四年的進步市民應該很有感，民進黨的市議員不僅會扮演好民意代表的角色和責任，更能和市府團隊共同努力做事讓台中進步。

阮啓平則抽到6號，現場支持者高喊「六六大順、阮啓平凍蒜」，並迅速將6號幸運號碼寫上，並登上宣傳車，趕在第一時間讓選民知道。

抽中7號的劉士州表示，「Luck 7」一直是他的幸運數字。很幸運的能為所有南屯市民打拼，將秉持熱愛鄉里的精神，爭取更多建設與福利，台中PLUS+我們值得更好的台中。

(中時 )