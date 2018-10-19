台南》陪林燕祝掃街 馬英九：高雄韓國瑜旋風可影響台南

2018年10月19日 18:36 中時 程炳璋

前總統馬英九（藍衣者）與國民黨籍台南市議員林燕祝（右）、國民黨籍台南市長候選人高思博妻子周韻采（披彩帶者）在黃昏市場吃起小吃。（程炳璋攝）

前總統馬英九（中）在國民黨台南市黨部主委謝龍介迎接下進入會場。（程炳璋攝）

前總統馬英九19日到永康自強市場掃街，陪同國民黨籍台南市議員候選人林燕祝拜票，民眾爭相與他握手，並要求簽名，馬英九提到國民黨在台南市長選情要再努力，認為高雄市長的韓國瑜旋風可影響台南。

自強黃昏市場是永康區熱鬧市街，國民黨籍永康區候選人林燕祝19日傍晚進入掃街拜票，請來重量級政治明星馬英九陪同，馬英九沿路與民眾握手，拜託民眾在台南市長投2號高思博，永康區議員投6號林燕祝。

馬英九與林燕祝、高思博妻子周韻采在市場內的土地公廟拜拜，大啖抓餅與水煎包，並幫民眾簽名、與民眾合影，展現親民作風。

馬英九提到台南市長選情還要再努力，認為國民黨籍高雄市長候選人韓國瑜的個人獨特風格與口白引人注目，在高雄已經是轟動人物，全台也受影響，包括台南。

結束市場拜票行程，馬英九前往國民黨台南市黨部募款餐會，席開40桌，400位來賓出席，馬英九在國民黨台南市黨部主委謝龍介陪同下進入餐會場，現場響起歡迎掌聲，不少人與馬握手寒暄甚至擁抱，預祝國民黨在這次選舉扳回一城。

(中時 )