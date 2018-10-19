台南》陪林燕祝掃街 馬英九：高雄韓國瑜旋風可影響台南

前總統馬英九（握手者）陪同國民黨籍台南市議員林燕祝（右一）在永康區黃昏市場拜票。（程炳璋攝）

友善列印
中時
前總統馬英九（藍衣者）與國民黨籍台南市議員林燕祝（右）、國民黨籍台南市長候選人高思博妻子周韻采（披彩帶者）在黃昏市場吃起小吃。（程炳璋攝）
前總統馬英九（中）在國民黨台南市黨部主委謝龍介迎接下進入會場。（程炳璋攝）

前總統馬英九19日到永康自強市場掃街，陪同國民黨籍台南市議員候選人林燕祝拜票，民眾爭相與他握手，並要求簽名，馬英九提到國民黨在台南市長選情要再努力，認為高雄市長的韓國瑜旋風可影響台南。

自強黃昏市場是永康區熱鬧市街，國民黨籍永康區候選人林燕祝19日傍晚進入掃街拜票，請來重量級政治明星馬英九陪同，馬英九沿路與民眾握手，拜託民眾在台南市長投2號高思博，永康區議員投6號林燕祝。

馬英九與林燕祝、高思博妻子周韻采在市場內的土地公廟拜拜，大啖抓餅與水煎包，並幫民眾簽名、與民眾合影，展現親民作風。

馬英九提到台南市長選情還要再努力，認為國民黨籍高雄市長候選人韓國瑜的個人獨特風格與口白引人注目，在高雄已經是轟動人物，全台也受影響，包括台南。

結束市場拜票行程，馬英九前往國民黨台南市黨部募款餐會，席開40桌，400位來賓出席，馬英九在國民黨台南市黨部主委謝龍介陪同下進入餐會場，現場響起歡迎掌聲，不少人與馬握手寒暄甚至擁抱，預祝國民黨在這次選舉扳回一城。

(中時 )

雲林》幸運夫妻 兄妹檔都抽中籤… 總統令：前退輔會主委李翔宙接任…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。