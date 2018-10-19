《人面魚》魔神仔妝太嚇人 徐若瑄和兒子視訊只敢露下巴

2018年10月19日 18:52 時報周刊 張毓琪

徐若瑄素顏啃魚，她爆料自己吃的其實是蒟蒻。威視提供

《人面魚 紅衣小女孩外傳》今(19)日舉辦預告發布記者會，導演莊絢維表示，這部片秉持《紅衣小女孩》系列電影「摧殘女神」的傳統，女主角不但素顏上鏡，還必需滿嘴鮮血地吞食腐爛生魚，可怕模樣令人難以置信這是徐若瑄本人。

徐若瑄透露，拍攝時為求逼真，地上四散的碎魚肉都是真正的魚屍，現場瀰漫著令人窒息的魚腥腐肉味，臭到工作人員全戴上口罩，「但我因為太入戲，完全聞不到腐味，而且我吃的其實是蒟蒻，很好吃。」

怕鬼的徐若瑄在拍片期間隨身帶著劇組給的護身符，「戲服再薄都要塞進去。」但她認為最有效的護身符就是兒子「Dalton」。徐若瑄只要離家3天以上，一定會帶著Dalton，《人面魚》拍攝時間長達2個月，Dalton當然也跟著媽媽回台。「回到家一個人卸妝的時候其實會害怕，怕不小心看到了什麼，但只要看到Dalton可愛的笑臉，立刻從『黃雅惠』這個角色彈出來。」

《人面魚》夜戲多，徐若瑄無法陪著Dalton睡覺，但每晚一定會和兒子視訊，只是她有時化著恐怖的「魔神仔妝」，擔心嚇著兒子，只敢拍鼻子和下巴給他看。眼睛是「魔神仔妝」的重點之一，有「隱形眼鏡恐懼症」的徐若瑄，從不戴放大片，這次為了電影特地到眼科丈量眼睛尺寸，劇組再從美國訂製隱形眼鏡，不過她看到成品時嚇了一跳，「它不是只有眼球的部分，而是包含整個眼眶。」

雖然「魔神仔妝」很驚人，但飾演徐若瑄兒子的童星吳至璿一點都不怕，吳至璿笑說，家人知道他要與徐若瑄合作都很興奮，「他們都搶著要來探班，其實是想看媽媽(徐若瑄)。」拍攝前，徐若瑄主動邀約至璿外出打保齡球，貼心舉動讓兩人很快就培養出母子情。

(時報周刊)