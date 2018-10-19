鬼鬼不計形象學蜥蜴走路扮醜

2018年10月19日 19:11 中時 尤嬿妮

鬼鬼參加真人秀節目《勇敢的世界》。（芒果TV提供）

鬼鬼參加真人秀節目《勇敢的世界》。（芒果TV提供）

吳映潔（鬼鬼）日前受邀參加改編手遊遊戲的真人秀節目《勇敢的世界》，自認是女漢子的她與偶像練習生出身的Justin，組隊對抗敵隊，把體力跟耐力發揮到極限的她，在節目中追趕跑跳殺樣樣來，除了挺身保護鮮肉隊員折斷180公分的塑膠槍，還跟陳喬恩一起學蜥蜴模樣走路扮醜，不計形象到極點。

膽大聞名的鬼鬼，曾在綜藝節目中和澳洲大蟒蛇開心共舞，被粉絲封為「吳勇敢」！這次擔任《勇敢的世界》的客座嘉賓，她在現場拿槍射擊、奔跑、殺敵，體力完全不輸男生，卻在跑步項目踢到鐵板；原來為了支援隊友，一次追趕空投物品時，她為求勝利不顧一切，不自覺跑了兩公里路程，差點脫水，鬼鬼事後直呼：「我感覺把一年份的汗都流完了！衣服真的可以扭出汗水，最大的收穫是跑完去量體重，瘦了兩公斤！一點都不誇張！」

此外，節目還安排男女戰隊PK，由鬼鬼、陳喬恩及其他女嘉賓共組「鴛鴦火鍋隊」，上場與男生較勁，同屬女漢子性格的陳喬恩挑釁問男生：「你們有甚麼會的？！」結果男生們竟現場雙手撐地擺出蜥蜴姿勢爬行，不服輸的鬼鬼瞬間被激起「戰鬥慾」，眼歪嘴斜地模仿男生學起蜥蜴，滑稽模樣令大家爆笑連連。

(中時 )