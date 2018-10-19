老翁撿拾一袋雞腸 警員找上門及時救他全家人

警方趕到老翁家時，他已經將拌有老鼠藥的雞腸清洗好並放進鍋裡，準備烹炒供一家三口中午食用。（圖取自《廣州日報》）

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中時電子報
/綜合報導
警方趕到老翁家時，他已經將拌有老鼠藥的雞腸清洗好並放進鍋裡，準備烹炒供一家三口中午食用。（圖取自《廣州日報》）

俗話說：地上撿到寶，問天問地拿不到，但並非撿到的東西都是「寶」！

一名七旬老伯撿獲整袋新鮮雞腸，正當他欣喜地將撿到的雞腸烹炒一家三口準備用餐時，警察突然來敲門，並不是因為老翁可能涉及「偷竊」而來，卻是將險掉性命的三人從死神手中搶回來，這到底是怎麼回事？

原來，在中國大陸廣東佛山市的一處市場，當天早上，一名婦女在雞攤買了一袋雞腸，後在附近買了老鼠藥並已拌進雞腸了，準備毒殺老鼠，豈料買菜的時候遺失了。婦人擔心被人撿去食用會出人命，於是趕緊向當地派出所報案。

警方接報後不敢大意，派出所所長馬上帶隊抽調社區警衛、巡邏警網等多警種聯合作戰，通過調查現場監控錄影和現場進行地毯式搜尋，並將情況通報各相關單位協查。

很快警方從錄影中發現，一位元中年婦女在市場內推著自行車買菜時，途經一處坑窪不平路面時，一袋放在車尾位置的食物（有毒雞腸）不慎掉落在地上。

不一會兒，一名七旬老人經過此地，順手把這袋有毒雞腸撿起拿走。警方發現拾獲者是一名老伯後，迅速通過沿途監視器和多方調查走訪緊急尋人。約兩小時後，已是中午12時許，民警終於在大良街道一居民樓住宅找到了這位76歲的老伯周先生。

當警員敲門入屋說明來意時，周老伯已經將拌有老鼠藥的雞腸清洗好並放進鍋裡，準備烹炒供一家三口中午食用，得知真相後，其一家三口頓時嚇得腿都軟了。

(中時電子報)

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