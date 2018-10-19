南投》縣議員點將錄！林明溱一馬當先 洪國浩勝券在握

民進黨南投縣長候選人洪國浩抽中2號，比出象徵勝利的手勢。（廖志晃攝）

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國民黨南投縣長候選人林明溱抽中1號，強調一馬當先！（廖志晃攝）
南投縣議員候選人號次抽籤，戰將雲集！（廖志晃攝）
南投縣議員候選人號次抽籤，戰將雲集！（廖志晃攝）
南投縣議員候選人號次抽籤，支持者到場助聲勢！（廖志晃攝）

南投縣候選人號次抽籤，民進黨縣長候選人洪國浩率先抽中2號，立即高喊「勝券在握」，並表示在水利會長、草屯鎮長選舉，都是以2號勝選；國民黨縣長候選人林明溱1號，強調一馬當先，專心一意為南投縣打拚，讓建設一應俱全！

南投縣議員共分8選區、應選37席議員。各選區候選人抽籤號次，分別是第1選區（南投市、名間鄉，應選10席）：1號于秀英、2號張嘉哲、3號林威崴、4號洪明科、5號史雪燕、6號游宏達、7號蔡宗智、8號陳翰立、9號江國彬、10號羅美玲、11號張維華、12號賴燕雪、13號王永慶、14號曾振炎、15號莊文斌、16號洪浩原。

第2選區（草屯鎮、中寮鄉，應選8席）：1號洪巧娟、2號李洲忠、3號蔡銘軒、4號莊士傑、5號簡賜勝、6號李幸花、7號莊惠惠、8號張永輝、9號廖梓佑、10號陳國大、11號唐曉棻、12號簡峻庭。

第3選區（集集鎮、水里鄉、魚池鄉、信義鄉，應選4席）：1號王秋淑、2號李雲龍、3號謝明謀、4號陳昭煜、5號蕭志全、6號陳淑惠。

第4選區（竹山鎮、鹿谷鄉，應選5席）：1號吳瑞芳、2號張志銘、3號何勝豐、4號蔡孟娥、5號游顥、6號陳玉鈴、7號黃東灝、8號林本立、9號蔡易呈。

第5選區（國姓鄉、埔里鎮、仁愛鄉，應選7席）：1號葉仁創、2號戴世詮、3號潘一全、4號陳宜君、5號王彩雲、6號林芳人予、7號何惠娟、8號黃世芳、9號楊淑芬、10號黃正男。

第6選區（平地原住民，應選1席）：1號石慶龍、2號阿給拉．拉哈拜。

第7選區（山地原住民信義鄉，應選1席）：1號王榮儀、2號全文才、3號全正明。

第8選區（山地原住民仁愛鄉，應選1席）：1號古拉斯．達那哈、2號普乎克．畢夫、3號廖文賢。（實際號次以南投縣選委會公告為準）

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