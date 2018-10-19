獅子會友騎重機環島 送愛心書包給偏鄉學童

2018年10月19日 19:23 中時 李其樺

國際獅子會19日下午來到鹽水竹埔國小，贈送愛心書包和帽子給竹埔國小、岸內國小、坔頭港國小等3校38名學童。（李其樺攝）

國際獅子會19日下午來到鹽水竹埔國小，贈送愛心書包和帽子給竹埔國小、岸內國小、坔頭港國小等3校38名學童。（李其樺攝）

國際獅子會連續4年舉辦「獅子寶寶送愛心-愛心助學計畫」，由獅子會成員騎乘重機車環島，送愛心書包和帽子給偏鄉學校，今年共有10校300名學童受惠，希望未來持續舉辦，讓偏鄉孩子也能背起書包快樂上學。

獅子會成員許德華表示，7年前曾在台東親眼看到當地學童拿超商塑膠袋，用繩索繫綁充當書包，內心感覺很震撼，為何還有孩子沒辦法擁有正常的書包上學？因此他從4年前擔任台南新市獅子會會長時，發起愛心助學計畫希望幫助偏鄉學童。

許德華表示，每年獅子會內部發起認購愛心書包，再由各地獅子會或透過電視新聞，來媒合全台各地偏鄉學校，接著由他與其他成員騎乘重機車環島，親自送書包、文書給需要幫助的學校。

今年獅子會重機騎士團共4車5人，本月14日從新化武德殿出發，進行6天5夜的環島之旅，騎乘1200公里將愛心書包、帽子送給17校350名學童。19日下午獅子會重機騎士團來到鹽水最後一站，將愛心書包送給竹埔國小、岸內國小和坔頭港國小學童，學童們拿到嶄新的書包和帽子無不露出歡喜神情。

許德華說，連續5年獅子會推動愛心助學計畫，送愛心書包給全台偏鄉67校3000名學童，環島里程超過6千公里；參加成員也從最初2車2人，增加為今年4車5人，每年成員都很期待，何時要環島做公益。

去年10月重機團經過台東還遇到土石流，有成員因此摔車受傷，今年許德華自己在送書包過程中也不小心摔車，自費3萬元修車，可說是用「生命」送愛心書包！許德華表示，希望未來愈來愈多人響應愛心助學計畫，讓偏鄉學童能享有足夠學習資源。

(中時 )