李安收64歲生日禮 獲頒導演工會榮譽獎自認「愛新鮮的小孩」

2018年10月19日 19:19 中時 潘鈺楨

雪歌妮薇佛（左）把獎頒給李安。（翻攝自網路）

美國導演工會於台灣時間19日上午舉行榮譽獎頒獎典禮，導演李安攜太太林惠嘉一同出席，由馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）介紹、主演李安1997年作品《冰風暴》的雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）與凱文克萊（Kevin Kline）擔任頒獎人。李安謝謝長期合作的編劇與製片夥伴詹姆斯夏慕斯（James Schamus）、助理李良山，也以「我最鍾愛且敬重的人」稱呼太太，感謝她的支持讓他能過導演生活。

李安受訪表示，得到同儕的肯定「感覺很溫暖」，坦言入行近30年，講了很多故事，愈來愈難保持赤子之心，感覺對自己愈來愈折騰。但他始終認為創新很重要，「每次都是一個蛻變。沒有痛苦蛻殼，新的東西出不來，我覺得對不起觀眾，對不起自己作為一個電影人。我覺得每次都要痛苦剝一層舊皮，讓新的肉長出來。」

李安形容自己像「愛新鮮的小孩」，希望退休前一直當個導演系的學生，「如果學得差不多，我就想找新的東西去突破，有人可以教最好，沒人教就自己去研磨。」李安的科幻動作片《雙子殺手》正在後製，他預告電影明年秋季上映，「裡面有很多新鮮的東西！」

被問到對近年華語電影的看法，李安認為華語片和美國電影工業相比還是有段距離，但國片好處是限制少、易突破框架，電影人也保有熱情，是個好現象。23日就64歲的李安，抱回榮譽獎彷彿提前收到生日禮物，但助理李良山表示，李安生日沒有任何計畫，將「沉浸在影片剪輯中」，今年接下金馬主席重任的他絕對會儘早回台，目前還沒有確切時間。《雙子殺手》預計明年10月4日在台上映。

(中時 )