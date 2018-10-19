認定ETC使用率落後未違約 「遠通電收」免付4.2億違約金

2018年10月19日 19:48 中時 王己由

交通部台灣區國道高速公路局，以遠通電收公司經營的「高速公路電子收費系統（ETC）」，未達到約定的ETC年均使用率標準，依合約求償從通知違約開始，到改善完成的855天懲罰性違約金4億2750萬元。遠通不服提告免付，案經纏訟5年多，台北地院19日認定ETC利用率落後，不符雙方約定違約成立要件，遠通確認違約金債權不存在有理由。

依法官的判決，遠通電收勝訴，代表高公局不能以違約為由，要求遠通電收給付4億2750萬元的懲罰性違約金。本案可上訴。

遠通電收2007年與高公局簽訂「高速公路電子收費系統建置及營運契約」，約定由遠通負責ETC的建置、營運、維護、操作及行銷服務。2011年4月15日，高公局發函遠通，表示未達到契約「議約確定條款」規定的電子收費利用率第3年度所定的45%目標，影響契約履行，構成違約。

後來高公局又在隔年6月和2013年6、7月，三度發函遠通，聲稱還是未達到約定第5、6年度約定的ETC分年使用率65%、70%目標，顯示改善不足，回溯自2011年4月15日起，按日處罰50萬懲罰性違約金，至完成改善日，即2013年8月16日止，共855天，合計4億2750萬元。

遠通電收認為，違約金頂多該付800萬元，且當初為改善ETC使用率，整體解決方案額外投入21.5億元的契約外成本，遠高於800萬，故違約金應減為0元，一毛錢都不該付，因此5年多前提出本件「懲罰性違約金債權不存在」的民事訴訟。

案經纏訟多年，北院認為，ETC利用率遠通約晚了1年才達成約定標準，審酌本件契約規模龐大，且履約期程相對較長，遲延1年難認為屬重大延宕政策推行。

法官認為，本件ETC利用率落後，高公局主張是遠通服務品質有違失，或利用率落後造成遠通財務狀況不佳，高公局都未舉證，本件利用率落後情形，不符合契約所定違約的成立要件，遠通電收請求確認違約金債權不存在，是有理由，判遠通勝訴。

(中時 )