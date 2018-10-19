6歲天才童日機器人奪獎 自製格鬥人桃園PK

2018年10月19日 20:30 中時 蔡依珍

蔡承展3歲就能拆解遙控車拼湊研究電路板，6歲的他19日以自製格鬥機器人出征桃園機器人嘉年華，最得意的必殺技是右直拳。（蔡依珍攝）

蔡承展3歲就能拆解遙控車拼湊研究電路板，6歲的能寫程式、製作機器人，19日以自製格鬥機器人出征桃園機器人嘉年華。（蔡依珍攝）

蔡承展3歲就能拆解遙控車拼湊研究電路板，6歲的能寫程式、製作機器人，19日以自製格鬥機器人出征桃園機器人嘉年華。（蔡依珍攝）

全能機器人國際邀請賽最吸睛當屬機器人格鬥賽，2台人形機器人近身格鬥、出拳、掃腿，宛如縮小版的「鋼鐵擂台」，吸引民眾圍觀高喊加油。（蔡依珍攝）

全能機器人國際邀請賽最吸睛當屬機器人格鬥賽，2台人形機器人近身格鬥、出拳、掃腿，宛如縮小版的「鋼鐵擂台」，吸引民眾圍觀高喊加油。（蔡依珍攝）

機器人划龍舟讓男童看的目不轉睛。(蔡依珍攝)

市長鄭文燦親臨現場體驗機器人魅力，還趁機比出「桃園五告讚，票投鄭文燦」。(蔡依珍攝)

市長鄭文燦親臨現場體驗機器人魅力。(蔡依珍攝)

無人車穿越賽要翻山越嶺，選手們亦步亦趨地跟著機器人，深怕有差錯。(蔡依珍攝)

無人車穿越賽要翻山越嶺，選手們亦步亦趨地跟著機器人，深怕有差錯。(蔡依珍攝)

無人車穿越賽要翻山越嶺。(蔡依珍攝)

戶外還有26家觀光工廠和20輛異國料理胖卡專車。(蔡依珍攝)

年僅6歲的蔡承展，2歲就能獨自完成百片拼圖、3歲收到遙控車禮物，竟能拆解拼湊研究電路板，自嘲是機器白痴的父母帶他北上拜師，開始學寫程式、自製人型格鬥機器人，9月在日本機器人展驚艷全場、獲得特別獎，19日在桃園機器人嘉年華再度出征，和超過2000隊伍同場較勁。

「AI TAOYUAN機器人競賽X觀光工廠X新創嘉年華」19日至21日在桃園巨蛋盛大展開，結合全能機器人國際邀請賽、觀光工廠嘉年華、新創嘉年華以及萬人工作坊等4大主題活動，有26家觀光工廠、20輛異國料理胖卡專車、150組新創團隊等，最大亮點全能機器人國際邀請賽，有近2000組報名參加，涵蓋陸、海、空和創意機器人等領域，多達38組競賽分組，祥儀董事長蔡逢春說，希望透過競賽培育能量，更獎勵脫穎而出的選手高額研發獎金及與國外選手交流機會，未來會持續辦理，提升台灣機器人產業能量。

現場最吸睛當屬機器人格鬥賽，2台人形機器人近身格鬥，在設計者操縱下出拳、掃腿，超激烈的戰鬥甚至讓對手零件噴飛、緊急喊出「維修」，宛如縮小版的「鋼鐵擂台」，吸引民眾圍觀高喊加油。

年僅6歲的蔡承展是機器人格鬥賽的最小參賽者，宛如小大人的他超齡地表示，打電動不會進步，但學會製作、控制機器人，未來可以應用在吃喝玩樂上，笑言操作機器人比寫程式困難，常常熬夜練習，自己的格鬥機器人必殺技是前滾翻和左右勾拳，未來還要研發更多特殊技能。

蔡母笑稱和先生都是「機器白癡」，感性說蔡承展2歲都還不會講話，診斷有自閉症，一度讓她無法接受，直到蔡承展3歲時拆解外公送的遙控車後研究重新組裝，才發現他獨特天賦，並放手讓兒子做自己喜歡、有興趣的事，近期更發現孩子智商破150、空間邏輯接近滿分，讓她開玩笑說：「我真的很會生啊！」

蔡承展的老師、機盛科技總經理盧建邦直讚他4歲來學習時就讓人驚豔天賦異稟，而且很認真研究怎麼讓自己的機器人好還要更好，9月赴日征戰更從130多隊中脫穎而出，獲得特別獎，「好好栽培未來一定不可限量！」

(中時 )