6歲天才童日機器人奪獎 自製格鬥人桃園PK

蔡承展3歲就能拆解遙控車拼湊研究電路板，6歲的他19日以自製格鬥機器人出征桃園機器人嘉年華，最得意的必殺技是右直拳。（蔡依珍攝）

友善列印
中時
蔡承展3歲就能拆解遙控車拼湊研究電路板，6歲的他19日以自製格鬥機器人出征桃園機器人嘉年華，最得意的必殺技是右直拳。（蔡依珍攝）
蔡承展3歲就能拆解遙控車拼湊研究電路板，6歲的能寫程式、製作機器人，19日以自製格鬥機器人出征桃園機器人嘉年華。（蔡依珍攝）
蔡承展3歲就能拆解遙控車拼湊研究電路板，6歲的能寫程式、製作機器人，19日以自製格鬥機器人出征桃園機器人嘉年華。（蔡依珍攝）
全能機器人國際邀請賽最吸睛當屬機器人格鬥賽，2台人形機器人近身格鬥、出拳、掃腿，宛如縮小版的「鋼鐵擂台」，吸引民眾圍觀高喊加油。（蔡依珍攝）
全能機器人國際邀請賽最吸睛當屬機器人格鬥賽，2台人形機器人近身格鬥、出拳、掃腿，宛如縮小版的「鋼鐵擂台」，吸引民眾圍觀高喊加油。（蔡依珍攝）
機器人划龍舟讓男童看的目不轉睛。(蔡依珍攝)
市長鄭文燦親臨現場體驗機器人魅力，還趁機比出「桃園五告讚，票投鄭文燦」。(蔡依珍攝)
市長鄭文燦親臨現場體驗機器人魅力。(蔡依珍攝)
無人車穿越賽要翻山越嶺，選手們亦步亦趨地跟著機器人，深怕有差錯。(蔡依珍攝)
無人車穿越賽要翻山越嶺，選手們亦步亦趨地跟著機器人，深怕有差錯。(蔡依珍攝)
無人車穿越賽要翻山越嶺。(蔡依珍攝)
戶外還有26家觀光工廠和20輛異國料理胖卡專車。(蔡依珍攝)

年僅6歲的蔡承展，2歲就能獨自完成百片拼圖、3歲收到遙控車禮物，竟能拆解拼湊研究電路板，自嘲是機器白痴的父母帶他北上拜師，開始學寫程式、自製人型格鬥機器人，9月在日本機器人展驚艷全場、獲得特別獎，19日在桃園機器人嘉年華再度出征，和超過2000隊伍同場較勁。

「AI TAOYUAN機器人競賽X觀光工廠X新創嘉年華」19日至21日在桃園巨蛋盛大展開，結合全能機器人國際邀請賽、觀光工廠嘉年華、新創嘉年華以及萬人工作坊等4大主題活動，有26家觀光工廠、20輛異國料理胖卡專車、150組新創團隊等，最大亮點全能機器人國際邀請賽，有近2000組報名參加，涵蓋陸、海、空和創意機器人等領域，多達38組競賽分組，祥儀董事長蔡逢春說，希望透過競賽培育能量，更獎勵脫穎而出的選手高額研發獎金及與國外選手交流機會，未來會持續辦理，提升台灣機器人產業能量。

現場最吸睛當屬機器人格鬥賽，2台人形機器人近身格鬥，在設計者操縱下出拳、掃腿，超激烈的戰鬥甚至讓對手零件噴飛、緊急喊出「維修」，宛如縮小版的「鋼鐵擂台」，吸引民眾圍觀高喊加油。

年僅6歲的蔡承展是機器人格鬥賽的最小參賽者，宛如小大人的他超齡地表示，打電動不會進步，但學會製作、控制機器人，未來可以應用在吃喝玩樂上，笑言操作機器人比寫程式困難，常常熬夜練習，自己的格鬥機器人必殺技是前滾翻和左右勾拳，未來還要研發更多特殊技能。

蔡母笑稱和先生都是「機器白癡」，感性說蔡承展2歲都還不會講話，診斷有自閉症，一度讓她無法接受，直到蔡承展3歲時拆解外公送的遙控車後研究重新組裝，才發現他獨特天賦，並放手讓兒子做自己喜歡、有興趣的事，近期更發現孩子智商破150、空間邏輯接近滿分，讓她開玩笑說：「我真的很會生啊！」

蔡承展的老師、機盛科技總經理盧建邦直讚他4歲來學習時就讓人驚豔天賦異稟，而且很認真研究怎麼讓自己的機器人好還要更好，9月赴日征戰更從130多隊中脫穎而出，獲得特別獎，「好好栽培未來一定不可限量！」

(中時 )

中學生送自製LED檯燈 偏鄉孩子樂… 新北玄天上帝文化祭　三重點燈報…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。