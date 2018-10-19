新北玄天上帝文化祭　三重點燈報親恩

2018新北市玄天上帝文化祭」三重場活動今（19）日於捷運先嗇宮站3號出口旁舉行玄帝登殿大典，及孝親點燈儀式弘揚孝道。（高彥哲攝）

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新北市市長朱立倫於19日晚間至三重玄天上帝文化祭上香祈福，祈求為新北市帶來福氣與康泰，也藉由孝親燈點燈，弘揚玄天上帝孝道精神，鼓勵年輕朋友及時行孝。（高彥哲攝）

「2018新北市玄天上帝文化祭」三重場活動，於10月19日舉行玄帝登殿大典，現場100位具有孝親事蹟的民眾，以一戶一燈為家中長輩祈福、庇佑身體安康，藉由孝親點燈儀式，弘揚孝道精神，也藉由活動鼓勵年輕朋友多陪父母吃飯、聊天，共享親情時光，及時行孝。

新北市境內祀奉玄天上帝的宮廟共127家，每年玄天上帝文化祭，都由新北市境內主祀玄天上帝的宮廟，於玄天上帝得道昇天紀念日（農曆九月九）日前後合力舉辦，在本市各區平安遶境，今年更擴大成兩岸交流，廈門市瑤江大元殿玄帝也將於明日抵台參與盛會。

新北市市長朱立倫表示，新北市的玄天上帝文化祭規模逐年盛大，歸功於各參贊宮廟共襄盛舉，讓玄天上帝德威遠播全國每一角落，為大家帶來福氣與康泰，也藉由孝親燈點燈，弘揚玄天上帝孝道精神，鼓勵年輕朋友及時行孝。

玄天上帝文化祭三重場活動自19日到21日一連三天，民眾可走平安橋，讓法師消災去煞、收驚改運，現場也推出「玄帝賜寶～好運轉轉來」轉盤遊戲，贈送玄帝天上帝庇佑加持的悠遊卡、明信片、及令旗香火袋等限量祈福的宗教文創小物，20日更特別擺設天子宴，宴請玄天上帝及眾神，食材多選用新北市特色農特產，並將於宴後分享民眾吃平安。

(中時 )

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