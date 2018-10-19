史特龍、麥可B喬丹師徒 《金牌拳手：父仇》面對共同宿敵

2018年10月19日 19:48 中時 潘鈺楨

繼承了《洛基》系列電影的傳統，《金牌拳手：父仇》由麥可B喬丹與席維斯史特龍主演，《黑豹》導演萊恩庫格勒擔任執行製片，小史蒂芬卡普爾擔任導演，席維斯史特龍親自撰寫劇本，敘述30多年前一場撼動東西方兩大強權國家的拳擊賽，如何影響阿丹尼斯克里德與維克多德拉戈這兩位年輕拳擊手的人生。

《金牌拳手：父仇》中，主角阿丹尼斯(麥可B喬丹 飾)一直在努力維持生活的平衡，在拳擊場外，他終於找到一生的摯愛：碧昂卡(泰莎湯普森 飾)，但是拳擊場上卻有一場宿命的硬仗在等著他；對手維克多德拉戈不僅出拳強勁剛猛，心中還充滿對阿丹尼斯與洛基的恨意；他的父親伊凡德拉戈是30年前擊敗美國拳王阿波羅的對手，卻因為敗在洛基拳下，讓他的人生跌入谷底，伊凡德拉戈發誓在拳擊場上贏回他曾經擁有的榮耀，兒子維克多因此成了他的復仇工具。

在面對強敵的挑釁與媒體的推波助瀾下，阿丹尼斯幾乎要沉不住氣，洛基則要他重新發掘自己的內心，究竟為何而戰，還有什麼比家庭更重要的生命價值，是什麼讓他踏上拳王之路，等他清楚知道自己的內心後，這對師徒將在拳擊場上一起面對來自德拉戈父子的挑戰。

《金牌拳手：父仇》由小史蒂芬卡普爾執導，喬亞泰勒與席維斯史特龍編劇，原創故事來自薩沙潘與奇歐霍達利寇克，麥可B喬丹飾演阿丹尼斯克里德、席維斯史特龍飾演洛基巴波亞，泰莎湯普森飾演阿丹尼斯的最愛：碧昂卡，來自德國的拳擊好手佛洛里安蒙特亞努飾演維克多德拉戈，其父親，前蘇聯拳王伊凡德拉戈則是由杜夫朗格林飾演。電影將於11月30日在台上映。

(中時 )