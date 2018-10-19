新北》緬甸點燈節 洪秀柱力推侯友宜：選錯人 我們就不得平安！

2018年10月19日 21:10 中時 葉書宏

中華民國緬甸文化經濟交流協會舉辦「緬甸點燈節」，理事長胡維新邀請前國民黨主席洪秀柱、新北市長候選人侯友宜、新北市副市長李四川等一起點燈。（葉書宏攝）

中華民國緬甸文化經濟交流協會今（19日）下午7時許，在新北市中和區四號公園823紀念廣場舉辦「緬甸點燈節」。（葉書宏攝）

中華民國緬甸文化經濟交流協會今（19日）下午7時許，在新北市中和區四號公園823紀念廣場舉辦「緬甸點燈節」。（葉書宏攝）

中華民國緬甸文化經濟交流協會今（19日）下午7時許，在新北市中和區四號公園823紀念廣場舉辦「緬甸點燈節」。（葉書宏攝）

中華民國緬甸文化經濟交流協會今（19日）下午7時許，在新北市中和區四號公園823紀念廣場舉辦「緬甸點燈節」。（葉書宏攝）

中華民國緬甸文化經濟交流協會今（19日）下午7時許，在新北市中和區四號公園823紀念廣場舉辦「緬甸點燈節」。（葉書宏攝）

中華民國緬甸文化經濟交流協會今（19日）下午7時許，在新北市中和區四號公園823紀念廣場舉辦「緬甸點燈節」，理事長胡維新邀請前國民黨主席洪秀柱、新北市長候選人侯友宜、新北市副市長李四川等一起點燈；洪秀柱致詞時力推侯友宜，她強調，「選錯人，我們就不得平安！」

中華民國緬甸文化經濟交流協會邀請洪秀柱、侯友宜、李四川、立委林德福、前立委張慶忠、新北市議員陳鴻源、連斐璠、邱烽堯、陳錦錠、游輝宂、市議員候選人金瑞龍、前中和市長邱垂益、永和區里長聯誼會長許承煬、緬甸駐台北貿易辦事處代表明佑特及多位里長等一起出席。

洪秀柱致詞時提到，對緬甸民眾而言，潑水節、點燈節很重要，最重要意義就是祈福，可以祈福求平安，每個家庭、每個人都希望安居樂業、健健康康、平平安安；「選舉到了，選錯人我們就不得平安！」選對的人、做到的事，家家戶戶都平安。

侯友宜表示，一向正向的力量選舉，選舉過程中不怕抹黑、造謠，有信心、有力量面對對手無止境的打壓，這段時間感謝民眾支持，自己受到國家栽培，從基層警察一步一腳印，國家第一，用正義、榮譽奉獻給所愛的土地。

值得一提，今年點燈節，胡維新特地前往塔巴亙襌修協會請回高達2.6米的「大悲佛」佛像，另與從緬甸迎來的28尊佛像及80尊玉佛像共109尊佛像供市民點燈祈福參拜。

胡維新表示，另外準備了1500份經過高僧師父超過24小時連續不斷頌經祈福加持的「平安福氣卡」供參拜點燈的市民朋友索取；為增加現場福氣及財氣，現場並增加摸彩活動，憑9至10月發票3張可換摸彩卷1張，20輛18段變速自行車等多項奬品。

(中時 )