新北》緬甸點燈節 洪秀柱力推侯友宜：選錯人 我們就不得平安！

中華民國緬甸文化經濟交流協會今（19日）下午7時許，在新北市中和區四號公園823紀念廣場舉辦「緬甸點燈節」。（葉書宏攝）

友善列印
中時
中華民國緬甸文化經濟交流協會舉辦「緬甸點燈節」，理事長胡維新邀請前國民黨主席洪秀柱、新北市長候選人侯友宜、新北市副市長李四川等一起點燈。（葉書宏攝）
中華民國緬甸文化經濟交流協會今（19日）下午7時許，在新北市中和區四號公園823紀念廣場舉辦「緬甸點燈節」。（葉書宏攝）
中華民國緬甸文化經濟交流協會今（19日）下午7時許，在新北市中和區四號公園823紀念廣場舉辦「緬甸點燈節」。（葉書宏攝）
中華民國緬甸文化經濟交流協會今（19日）下午7時許，在新北市中和區四號公園823紀念廣場舉辦「緬甸點燈節」。（葉書宏攝）
中華民國緬甸文化經濟交流協會今（19日）下午7時許，在新北市中和區四號公園823紀念廣場舉辦「緬甸點燈節」。（葉書宏攝）
中華民國緬甸文化經濟交流協會今（19日）下午7時許，在新北市中和區四號公園823紀念廣場舉辦「緬甸點燈節」。（葉書宏攝）

中華民國緬甸文化經濟交流協會今（19日）下午7時許，在新北市中和區四號公園823紀念廣場舉辦「緬甸點燈節」，理事長胡維新邀請前國民黨主席洪秀柱、新北市長候選人侯友宜、新北市副市長李四川等一起點燈；洪秀柱致詞時力推侯友宜，她強調，「選錯人，我們就不得平安！」

中華民國緬甸文化經濟交流協會邀請洪秀柱、侯友宜、李四川、立委林德福、前立委張慶忠、新北市議員陳鴻源、連斐璠、邱烽堯、陳錦錠、游輝宂、市議員候選人金瑞龍、前中和市長邱垂益、永和區里長聯誼會長許承煬、緬甸駐台北貿易辦事處代表明佑特及多位里長等一起出席。

洪秀柱致詞時提到，對緬甸民眾而言，潑水節、點燈節很重要，最重要意義就是祈福，可以祈福求平安，每個家庭、每個人都希望安居樂業、健健康康、平平安安；「選舉到了，選錯人我們就不得平安！」選對的人、做到的事，家家戶戶都平安。

侯友宜表示，一向正向的力量選舉，選舉過程中不怕抹黑、造謠，有信心、有力量面對對手無止境的打壓，這段時間感謝民眾支持，自己受到國家栽培，從基層警察一步一腳印，國家第一，用正義、榮譽奉獻給所愛的土地。

值得一提，今年點燈節，胡維新特地前往塔巴亙襌修協會請回高達2.6米的「大悲佛」佛像，另與從緬甸迎來的28尊佛像及80尊玉佛像共109尊佛像供市民點燈祈福參拜。

胡維新表示，另外準備了1500份經過高僧師父超過24小時連續不斷頌經祈福加持的「平安福氣卡」供參拜點燈的市民朋友索取；為增加現場福氣及財氣，現場並增加摸彩活動，憑9至10月發票3張可換摸彩卷1張，20輛18段變速自行車等多項奬品。

(中時 )

政院：農地工廠合法化沒有時間表… 新北》中和邱烽堯抽中10號 「十…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。