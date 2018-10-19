全國總統盃桌球賽 高雄中山國小雙料冠軍

2018年10月19日 20:30 中時 林宏聰

成軍僅8年的高市鼓山區中山國小桌球隊今年首度挑戰「全國總統盃國小團體桌球錦標賽」，一舉拿下中、高年級女子組冠軍。（高市教育局提供）

成軍僅8年的高市鼓山區中山國小桌球隊今年首度挑戰「全國總統盃國小團體桌球錦標賽」，一舉拿下中、高年級女子組冠軍，是南部唯一獲得名次的國小隊伍，小選手們戴著家長準備的勝利兔髮圈，美美地上場、風光贏球。

全國總統盃國小團體桌球錦標賽12日至16日在板樹體育館舉辦，中山國小女將們綁著粉紅色兔子髮圈，揮汗如雨征戰，完全顛覆過去一般人對於女生打球短髮造型的刻板印象，教練陳思予表示，女運動員也可以美美、可愛打球，這些是家長給孩子們準備的勝利兔髮圈，代表勝利象徵，果然旗開得勝。

來自高雄的中山國小選手們「初生之犢不畏虎」，第一次出戰總統盃，一路過關斬將，尤其女子組賽事成為「南部唯一」進入排名名次的國小隊伍，又拿下冠軍，實力令人印象深刻。

就讀4年級的周湘芸是全隊最晚加入的選手，剛開始表現最差、注意力不集中，2年級時首次出賽，對上比自己大的選手以0：3落敗，但她信心沒被打擊，隔天對上同一位選手，反而以3：0獲勝，堅強的心理素質頗被看好。

4年級的陳詩穎則是從原本缺乏自信心，經過不斷練習，這次出戰總統盃，從原本連輸2局演出逆轉勝，奮戰精神非常驚人。

中山桌球隊成立8年，起初只有4張球桌，選手們練得克難，在教練陳思予、陳秋明帶領下，四處征戰逐漸展露頭角，不過，因教練人力有限，只能跳屆招收選手，導致年齡斷層，每次比賽有年級差異都很吃虧，今年決定北上挑戰全國總統盃，初試啼聲就勇奪雙冠軍，士氣大振。

(中時 )