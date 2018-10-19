用心傾聽 林盈徹與林智堅赴香山與民座談

新竹市議員林盈徹（右四）與市長林智堅（右三）合體造勢，要為香山人爭取更多福利。（徐養齡翻攝）

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新竹市長林智堅行動宣講車小智號19日開拔到故鄉香山，為土生土長的香山子弟、市議員林盈徹站台，現場擠滿人潮，為剛抽完號碼的林智堅及林盈徹加油打氣，「雙林」同台合體，疾呼市長投6號林智堅、議員投12號林盈徹。

林智堅表示，他和林盈徹都是香山子弟，對家鄉寄予深厚的情感，「議員就是要選擇看得到、找得到、隨時能為市民服務的人」，而林盈徹，就是最佳人選。

林智堅今晚赴指澤宮與香山區市議員林盈徹共同分享市政。虎仔山長青會理事長楊澤文、總幹事陳篤淳、前理事長陳來進、沈美花、陳坤財，虎山里里長林耿輝、果菜公司總經理倪冠勛都到場力挺。

林智堅細數林盈徹任內各項積極爭取到的福利措施，包括設立社區關懷站、推廣老人共餐。林智堅為林盈徹掛保證，只要需要建設，林盈徹都盡心盡力為大家爭取，絕不拖泥帶水。

林盈徹自幼患聽覺障礙，因此更懂得為弱勢發聲，比其他人更專注聆聽選民心聲，競選標語也強調「傾聽，讓我們更靠近」。

林盈徹說，林智堅上任後投入超過38億經費在香山，是歷屆市長中最多的，未來，他將積極為在地射箭選手爭取符合國際標準賽事的射箭場，「把更多國際獎牌留在香山。」

林智堅也呼籲香山市民，「市長投6號林智堅、議員投12號林盈徹」，讓兩位香山子弟繼續打造幸福城市。

(中時 )

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