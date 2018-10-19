非法工廠10年就地合法？賴揆選前誤踩紅線

友善列印
中時

行政院賴清德在立法院提及，處理農地工廠要用10年時間合法化，連泛綠媒體也大幅報導，但此舉無異是選前重踩紅線，讓環保團體跳腳，環保團體一向要求拆除農地上非法工廠，但賴揆語意間似乎要讓非法工廠就地合法，難怪政院要忙著澄清。

台灣農地上非法工廠數量，截至目前為止，官方沒有明確的統計數字，農委會估計，全台違規工廠占用的農地面積達1萬3800公頃，總計約有5萬2千多家工廠，但公民團體卻說，至少有7萬家違章工廠長在農地上，範圍遍佈新北、桃園、台中、彰化、台南、高雄。

為了抗議政府坐視不管，環保團體多次前往行政院抗議，並指稱5月間彰化縣長魏明谷與政務委員張景森曾率隊前往鹿港萬興宮與在地違章工廠業者舉行說明會，張景森並承諾頂番婆地區採新訂擴大都市計畫，解決頂番婆違章工廠問題。環團疾呼，農地違章工廠不能放寬、展延、也不能就地合法。

環保人士誓言要用選票制裁執政者的理由，還包括違章工廠在農地上產生的高汙染，不止影響食安，也影響到國人健康，甚至影響到農安問題，政府面對非法工廠是這樣的態度，還有環境正義嗎？

賴揆在立法院答詢時的說法，不論是有意還是無心，相關發言顯然在選前又觸動環團的敏感神經，讓中部原本緊繃的選情，再添一筆負面變數。

(中時 )

用心傾聽 林盈徹與林智堅赴香山… 台北》跟柯P拚了！藍軍將亮出「…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。