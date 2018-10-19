非法工廠10年就地合法？賴揆選前誤踩紅線

2018年10月19日 21:04 中時 張理國

行政院賴清德在立法院提及，處理農地工廠要用10年時間合法化，連泛綠媒體也大幅報導，但此舉無異是選前重踩紅線，讓環保團體跳腳，環保團體一向要求拆除農地上非法工廠，但賴揆語意間似乎要讓非法工廠就地合法，難怪政院要忙著澄清。

台灣農地上非法工廠數量，截至目前為止，官方沒有明確的統計數字，農委會估計，全台違規工廠占用的農地面積達1萬3800公頃，總計約有5萬2千多家工廠，但公民團體卻說，至少有7萬家違章工廠長在農地上，範圍遍佈新北、桃園、台中、彰化、台南、高雄。

為了抗議政府坐視不管，環保團體多次前往行政院抗議，並指稱5月間彰化縣長魏明谷與政務委員張景森曾率隊前往鹿港萬興宮與在地違章工廠業者舉行說明會，張景森並承諾頂番婆地區採新訂擴大都市計畫，解決頂番婆違章工廠問題。環團疾呼，農地違章工廠不能放寬、展延、也不能就地合法。

環保人士誓言要用選票制裁執政者的理由，還包括違章工廠在農地上產生的高汙染，不止影響食安，也影響到國人健康，甚至影響到農安問題，政府面對非法工廠是這樣的態度，還有環境正義嗎？

賴揆在立法院答詢時的說法，不論是有意還是無心，相關發言顯然在選前又觸動環團的敏感神經，讓中部原本緊繃的選情，再添一筆負面變數。

(中時 )