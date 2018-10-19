南亞大國摔軍機全球冠軍 空軍上將：手機害的！

印度空軍向俄羅斯購買的米格-27戰機最近又摔機，事故調查結果竟是因為飛行員半夜滑手機，以致駕駛戰機時打瞌睡。（圖／印度空軍）

友善列印
中時電子報
墜毀的印度空軍米格-27。（圖／推特@DrAMSinghvi）

台灣過去因為戰機老舊，曾經有段時間頻繁摔機，每次事故都讓國人十分揪心惋惜。不過這世界上台灣的軍機事故還不是最高，位於南亞次大陸的大國印度，近期也摔了一架俄製米格-27，這已經是今年的第8架戰機事故。若論戰機事故統計，印度不僅是摔機頻率最高的國家（最多一年摔52架），也是非戰爭時期摔機總數最多的國家（超過千架），而據該國空軍上將稱：「都是手機害的」。

由於中國大陸多年來與印度彼此明爭暗鬥，加上爭奪亞洲霸權，互相就更看不順眼，因此有關印度不光彩的事，大陸媒體尤其津津樂道。大陸《解放軍報》最近在報導印度的戰機事故時就指出，如果說飛行員是一個高危職業，那麼印度空軍的飛行員真算得上「危」在旦夕了。近期這架印度空軍米格-27戰鬥機剛起飛不久，就一頭「栽」進田地裡，上演了印度空軍今年的「第8摔」。

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報導說，軍機墜毀對印度空軍而言，從來都不是新鮮話題。在過去的40年內，印度空軍共有超過1000架各類戰機意外墜毀，平均每個月都有兩三架戰機遭殃。特別是2003年，印度空軍一年損失了52架飛機，幾乎一星期摔一架飛機。這種摔法確實讓人咋舌。

為什麼印度空軍會在平時訓練中損失這麼多戰機？報導分析說，印度是國際軍火市場的「老牌買家」，購入武器來源包括美、俄、歐，全部來者不拒。但是印度買了數量眾多的先進戰機，卻忽視了相關技術的學習和消化，導致本國航空工業基礎一直很薄弱。至今印度空軍不少戰機的零部件仍依賴進口，戰機的維護保養工作無法獨立完成。印度有一家名為印度斯坦航空公司的國營企業，是其國內唯一的航空製造公司，近年來經過該公司修理過的米格-21戰機全部墜毀，無一例外，可見其技藝之粗糙。

報導表示，除了「機」的問題，「人」也難辭其咎。調查結果顯示，除了戰機出現技術故障外，印度飛行員操作失誤也是墜機的主要原因之一。近期印度空軍上將達納爾(B.S.Dhanoa)表示，飛行員屢次發生墜機事故的重要原因，竟是飛行員沉迷於社交媒體，半夜滑手機導致睡眠不足，在駕駛飛機過程中打瞌睡，自然就容易出事。

報導說，這一調查結果看似荒唐，不過想想印度的導彈「自爆」、潛艇「忘」關艙門、軍艦在船廠內側翻等眾多「怪事」，也就見怪不怪了。

(中時電子報)

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文章來源：摔機的背後

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