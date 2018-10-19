環團：期待賴揆雙管齊下 解決農地工廠老問題

2018年10月19日 20:30 中時 廖德修

行政院長賴清德今（19日）於立法院答詢時表示，將於10年內讓農地工廠合法化。環保團體表示，先前修法規定，2008年之前的違規工廠可透過臨時登記暫時合法，但後來違規工廠仍不斷冒出。賴揆若能發揮魄力，把舊有違規工廠輔導進入工業園區，新增違規工廠即報即拆，雙管齊下方能解決問題，否則只是空話。

地球公民基金會山林國土組專員吳其融表示，根據製造業稅籍資料推估，2016年農地違規工廠新增約6000家，2017年新增約4000家，今年的稅籍資料尚未公開。前閣揆林全去年曾宣示執行《拆除農地上新增違規工廠專案》，首波鎖定2016年5月20日新政府上台後新增的農地工廠。

吳其融說，由於這項即報即拆的新辦法，去年新增違規工廠數量確實比前年減少，但也並非沒有增加；何況各地環團曾經多方調查努力舉報，但都沒有反映在具體的拆除成果上。也因此，吳其融認為，政府應開放全民舉報，然後努力拆除，才能凍結新增的農地違規工廠數目；同時把想要合法化的農地工廠輔導進入工業園區，以解決這個老問題。

台灣環境資訊協會秘書長陳瑞賓也說，非常盼望賴揆「依法行政」，因為現行的法規就是拆除新增的農地違規工廠，輔導願意合法化的工廠進入各個工業園區。尤其對於高汙染的違規工廠應立即勒令停工，斷水斷電絕不姑息，不要再任其汙染農地、水源，設法在10年內拆光或處理掉所有農地工廠。

環團強調，立委的質詢似乎是要為現有農地工廠業者護航，甚至是想暫時就地合法的權宜之計，期待賴揆能朝向國土永續發展的目標前進，不要再坐視不顧。

(中時 )