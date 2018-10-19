台北》跟柯P拚了！藍軍將亮出「最後王牌」

2008年時任總統的馬英九（左）與夫人周美青（右）參加國慶晚宴，拿起紅豆餅大口咬下，周美青回以白眼的畫面，受民眾喜愛。（本報系資料照片）★喝酒過量，有礙健康！

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中時電子報

最新民調，台北市長柯文哲雖仍領先國民黨台北市長候選人丁守中12個百分點，但藍軍催票的「最後王牌」也將要亮出來了！除了台中、台東以外，國民黨台北市長候選人丁守中陣營，也正準備邀請前總統夫人周美青出馬輔選。

由於台中選情膠著、馬英九9日曾被問到是否請「酷酷嫂」周美青出馬拉抬，他回說：「回家請示看看」。而饒慶鈴則代表國民黨參選台東縣長，她的夫婿張王浩曾任國安會研究員，是馬英九重要文膽，他們也希望酷酷嫂和馬一起前來助陣。

丁守中陣營輔選人士則指出，除了前總統馬英九外，催票的「最後王牌」其實就是周美青。因為周美青行事低調樸素、獨立有個性，卻不干涉政務，親民又熱心公益，很受民眾尊敬。尤其在2008年總統選前之夜，周美青按著馬英九的頭向民眾鞠躬拜託，還有宴會被拍到白眼嫌棄馬英九貪吃紅豆餅的畫面，讓民眾喜愛。

除了台中、台東、台北，高雄市各級候選人也傳出有意邀周美青輔選。至於高雄市長候選人韓國瑜與馬英九淵源雖不深，但韓陣營也同樣在思考周美青牌的效果。據《信傳媒》報導，韓國瑜陣營表示，因韓國瑜在高雄是主打民生經濟牌，要盡量避免走向意識形態、藍綠對決，因此目前應還不會邀周美青來輔選，但未來是否會隨選情發展有所改變，將因時制宜再做反應。

(中時電子報)

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