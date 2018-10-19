女藝人定居外國保費白繳！40萬給付不能領

2018年10月19日 21:48 中時 李宜秦

近年國人常為追求更佳的生活品質遠赴海外工作，勞保局提醒，在海外工作者，除非經國內公司派遣且有僱傭事實，才可繼續在職業工會加保，否則不只多繳的保費不能退還外，保險年資也不會納入計算。

《勞工保險條例》規定，該法施行區域為台、澎、金、馬等地，國人若赴陸或海外工作，必須經過國內公司派遣出國提供服務的勞工，才可繼續從原投保的公司加保。而職業工會則有組織區域的限制，只有在台澎金馬從事工作的無一定雇主或自營作業勞工，才可由工作所在地的相關本業職業工會申請加保。

目前透過職業工會加保者約212萬人。勞工保險局保費組組長徐振源表示，有2種類型不可在職業工會繼續加保，包括長期在海外或大陸居住工作者，除非是經由國內公司派遣出國工作者，才符合加保資格。

另外入獄的勞工也不可在職業工會繼續加保，除非尚未經過法院判決確定，僅是訴訟中或羈押狀態，才可加保。徐振源說，上述兩種狀況若仍持續投保，不僅不會退還多繳的保費，保險年資也不會納入計算。

徐振源舉例，過去曾有一位女性演藝人員出境後，透過職業工會加保勞保10年多的時間，直到要申請勞保老年給付時，才發現她因長期居住國外，早已喪失加保資格，10年來所累積的保費超過10萬，不僅不能退還，加保年資也不得併計。若她每月是以最低薪資投保，等於失去40萬9200元的老年給付。

徐振源表示，雖然目前相似案例不多，但有鑒於國人旅居海外風氣漸盛，更須小心注意。長期在國外或大陸居住工作與入監服刑的勞工，若仍在職業工會加保，務必盡快辦理退保，以免日後請領保費時，才遭取消投保資格，白繳的保費拿不回來，頓失該有的給付，最嚴重還可能影響日後領取勞保給付的權益。

(中時 )