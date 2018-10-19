呂程程工作崩潰 回家這樣「處罰」老公

2018年10月19日 20:44 中時 蔡琛儀

呂程程推出首張專輯《閃亮亮的旅程》。(羅永銘攝)

新人呂程程推出首張創作專輯《閃亮亮的旅程》，她的老公是知名音樂人凃惠源，也是專輯製作人，凃惠源在工作上相當嚴格，會一直叫她重新再來，讓她在錄音室崩潰，她回到家也不忘「懲罰」老公，像是嫌他衣服沒洗乾淨、菜煮不好吃等，凃惠源也概括承受。

呂程程過去曾加入女團，當時凃惠源擔任訓練老師，某次她在兒童節傳了罐頭訊息，凃惠源立馬約她出來吃冰淇淋，要結帳時竟發現忘了帶錢包，還請他的學生來救援，首次約會就落漆，但朝夕相處下仍成功擄獲芳心。

呂程程虧凃惠源對她一見鍾情，他也在旁笑著默認，相當甜蜜。不過兩人有著22歲的年齡差距，決定結婚時，呂程程甚至還未達大陸的合法結婚年齡20歲，因此凃惠源特地約了呂程程的父母表白心意，才讓對方爸媽放心。

呂程程笑說，凃惠源求婚時，還先詢問她意見，讓她氣罵：「你都破梗了，乾脆在家裡求婚就好。」因此只在家裡簡單的求婚。兩人原預計結婚第一年要執行做人計畫，但未成功，因此打趣說這次的專輯就是兩人愛的結晶，呂程程也將在23日開唱，屆時凃惠源也會登台助陣。

凃惠源和袁惟仁是同個重機車隊，也有共同群組，裡面還有林志穎、林俊傑、阮經天等人，袁惟仁出事後，大家也紛紛在群組替他祈福。

(中時 )