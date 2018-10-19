Janet挑逗有一套 曖昧年輕妹很自然

2018年10月19日 20:51 中時 洪秀瑛

Janet與葉慈毓。（公視提供）

Janet劇中貼心幫葉慈毓拿臉上飯粒。（公視提供）

劇中互動曖昧。（公視提供）

劇中互動曖昧。（公視提供）

劇中互動曖昧。（公視提供）

葉慈毓做甜點。（公視提供）

演員葉慈毓在公視戲《20之後》飾與媽媽相依為命的單親女孩「李彥儀」，出社會後仍在摸索個人情感，對劇中飾演公關女主管的Janet充滿仰慕之情，片中不少女女曖昧互動戲。

高挑亮眼的葉慈毓是運動好手，私下個性像大男孩，在《20之後》卻成了愛做甜點的清秀佳人，劇裡與Janet熟識後相互欣賞，也因此劇中有多場親近互動，葉慈毓笑說「朋友都說我拍的是『女神同行』，有做好被粉絲追打的心理準備」。

一場Janet與葉慈毓在公園中閒聊、簡單吃東西戲碼，因葉慈毓臉頰黏飯粒，Janet伸手親暱取下後，葉慈毓形容「這角色的心跳應該瞬間有漏了一拍」。另外，Janet張手傾身擁抱葉慈以及晚上喝紅酒後不勝酒力，在葉慈毓懷裡沉睡戲碼。

葉慈毓表示，「Janet對我們而言是女神沒錯，但她完全不會有距離感，不論什麼話題都能坦蕩蕩地聊，我們之間似乎沒有戲裡那種朦朧美」。葉慈毓也說「拍攝時，確實聽到男生一旁說『這姿勢好害羞』」，但她大笑「我根本沒想到那去啦」。

葉慈毓與Janet都在王小棣的表演班當同學，有一定的熟悉度，彼此默契相當，加上導演王小棣給很大的空間，因此對親密互動戲沒太刻意準備。被問到這幾場戲都誰主動？葉慈毓表示，因為自己平常只會專注想一件事，導演講戲時，就會定住全神聽。「但Janet不一樣！她動作很快，既大方、又大剌剌的！有時我戲聽一聽『一回神兩個人已經貼在一起了』」。

葉慈毓表示Janet腦袋動很快，也提到「Janet也帶入一些本身經歷，那些東西對我本人來說也是很新鮮的！」，她形容「好像和一個你生活中不太會碰到的人相處，所以他什麼都很有趣」。因為片場一直聽Janet講英語，也試著跟Janet用英語溝通，她也笑說「我們都覺得英國腔很性感」，也因為Janet的老公吳宇衛（George）就說英國腔，兩人還開玩笑學用英國腔講話。

以20歲年輕人生命歷程與探索海洋為故事主軸，《20之後》由胡釋安、葉慈毓、江沂宸、鄭靚歆、林孫煜豪與Janet、藍鈞天等主演。每周日晚間8點公視播、9點後於LINE TV上架。

(中時 )