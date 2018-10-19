吳音寧駁「菜價低到靠北」 青農自問「投票行為有問題」

北農蔬菜拍賣價沒有好價錢，吳音寧對此訊息在臉書斥責：選舉炒作議題。 (圖／本報資料照、杜宜諳攝)

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中時電子報
/綜合報導

北農蔬菜拍賣價沒有好價錢，吳音寧對此訊息在臉書斥責：選舉炒作議題。但以從業人員的角度來告訴你農業事務的「一級嘴砲技術士」指出，9月初就有青農反應「菜價低到靠北，該怎麼辦？」，他終於在1月多苦思下建議「我們可以想想，我們的投票行為是不是有什麼問題。」

「一級嘴砲技術士」在臉書表示，「九月初就有青農把他們的拍賣菜價給我，希望我幫他們說些什麼，但我又能說些什麼？我換個說法，雲林菜區的藍綠比例，西螺綠六藍四，二崙綠七藍三，都是目前全面執政的民進黨最大的票倉，然後呢？」

他抱怨說，「動不動就說咱們是黑道、是菜蟲。平抑物價率先從農產品價格去殺。農藥的問題說禁就禁、說砍就砍。民進黨縣長的裝死，民進黨的立委、議員連屁都不敢吭一聲。大概是認為，反正你眼睛矇著，票也是蓋下去，理你做啥？」

他回憶指出，「本肥宅從2004一路扛轎扛到2016，從輸到脫褲、逆風行腳，很多民眾一路相挺直到全面執政。然後發現，幹拎老師你們根本沒把我們務農的當一回事。」

現在「菜價低到靠北，該怎麼辦？」「一級嘴砲技術士」無奈表示，「我也不知道。只是，我們可以想想，我們的投票行為是不是有什麼問題。」

針對吳音寧接任北農總經理後菜價「一直下跌」，讓農民「損失慘重」新聞。北農今發聲明、提出數據反駁，強調吳音寧上任平均菜價比韓國瑜任內高了4.7%，質疑上述說法是刻意誤導。而吳音寧亦在臉書斥責：選舉炒作議題。

看來「一級嘴砲技術士」與青農們對「菜價低到靠北」的聲音，農陣運動出身的吳音寧在當上北農總經理後是聽不進去了，「我們的投票行為是不是有什麼問題」，真的要好好想一想！

(中時電子報)

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