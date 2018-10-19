諾貝爾大師貝齊格訪清大 勉勵學生「做個好人」

2018年10月19日 21:48 中時 徐養齡

清大主祕呂平江致贈清大紀念品給貝齊格博士。（清大提供）

清華學子在講座後向諾貝爾大師貝齊格博士請益。（清大提供）

諾貝爾化學獎2014年得主艾瑞克．貝齊格（Eric Betzig）19日到清華大學演講，透過4D動畫，介紹內耳細胞、幹細胞、甚至癌細胞活動，令台下師生聽得津津有味，貝齊格並給聽講的大學生3項建議：認真學習及工作、培養自我批判的能力、及「做個好人」。

艾瑞克．貝齊格藉由自身經歷回顧，他曾脫離學術圈10年才重拾研究，一路上得到前老闆、當年在貝爾實驗室的老同事及一同拚研究的好朋友幫助太多，「你要對人好、要公平，因為你永遠不知道何時需要人伸手幫你一把。」

他回答高中生提問時表示，想要做一個好的科學家，別忘了先把讀、寫的基本能力學好，理解長篇的文章，並精確地把自己的想法表達出來，這是高中生最應該好好學習的項目。

貝齊格應邀到清大擔任「諾貝爾大師在清華」講座主講人，以「見微知著－新世代顯微影像技術如何捕捉從分子到個體的生物結構與動態」為題發表演講，現場湧進300多位師生，北一女、師大附中、新店高中學生更遠從台北趕下來，一睹大師風采。

清大主祕呂平江指出，貝齊格最大貢獻，就在解決100多年來光學顯微鏡碰到的繞射極限問題，發明「超解析度螢光顯微鏡」，利用雷射控制目標物中的螢光分子在不同時間發光，標定分子在空間中的準確位置，再將多張已記錄不同螢光分子位置的畫面合成一張完整的顯微影像，可觀測到奈米等級物體，也因此獲諾貝爾獎桂冠。

貝齊格發明的「超解析度螢光顯微鏡」應用在生物科學領域，協助科學家取得重大突破。過去科學家只能看見細胞的表面，但如今可以看見細胞核核膜上的孔洞、及細胞內的活動狀況，其應用在神經科學領域，已證實可以解構兩個神經細胞之突觸間隙的奧秘，為治療帕金森氏症、阿茲海默氏症、亨丁頓氏症等神經退化疾病帶來一線曙光。

貝齊格說，他有很長一段時間與好友從清晨4點半做研究到晚上10點，從不間斷，「好的科學家不缺研究的題目，難的是要從中選擇。」陳壁彰當年想跟隨貝齊格研究時，貝齊格問的也是「你能否一周工作7天、一天24小時?」

貝齊格非常聰明，研究見解獨到，在康乃爾大學攻讀工程物理學博士時，就以「近場光學顯微鏡」創見，在《科學》(Science)期刊發表重要論文。1988年取得博士學位後，進入貝爾實驗室半導體物理研究部門工作，直到1996年該實驗室關閉，他選擇離開學術界、到父親的機械公司工作，但科學對他的吸引力依舊不減。10年後他重回學術領域，和好朋友籌了2萬多美元，在客廳開發光敏定位顯微鏡（PALM），奠定了拿下諾貝爾獎的基礎。

貝齊格常說，他不喜歡一成不變，因此當發現他所開創的研究領域已有很多跟隨者時，他會選擇從中抽身、踏上新的研究征程。

(中時 )