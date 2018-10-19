彰化馬拉松季開跑 溪湖夜光馬27日下午接力登場

彰化縣馬拉松季21日正式開跑，緊接著接力登場的是27日首次舉辦的葡萄美酒夜光杯馬拉松，溪湖鎮長楊福建（右3起）、彰化縣長魏明谷、農糧署中區副分署長林美華等都歡迎跑者與親友前來運動、品嘗葡萄與羊肉爐等美食。（謝瓊雲攝）

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活動與會貴賓聯合舉杯邀請所有跑者與親友，一同來溪湖運動、吃羊肉爐、品嘗葡萄果醋或美酒。（謝瓊雲攝）
今年彰化擴大辦理馬拉松季活動，從10月一直到12月，自溪湖糖廠起跑的葡萄美酒夜光杯馬拉松是首次舉辦，27日下午3點起跑。（謝瓊雲攝）
今年彰化擴大辦理馬拉松季活動，從10月一直到12月，自溪湖糖廠起跑的葡萄美酒夜光杯馬拉松是首次舉辦，27日下午3點起跑。（謝瓊雲攝）

2018葡萄美酒夜光杯半程馬拉松27日下午3點將在溪湖糖廠開跑，溪湖鎮公所19日在溪湖糖廠舉辦宣傳記者會，彰化縣長魏明谷、鎮長楊福建舉杯邀請所有跑者與親友，一同來溪湖運動、吃羊肉爐、品嘗葡萄果醋或美酒，還有機會抽中iphone X 手機。

彰化縣馬拉松季、活力開跑！從21日彰化139馬拉松起跑，接著由溪湖夜光馬接棒，社頭織足盃、二水跑水馬、員林獅子盃、田中馬、鹿港馬、二林蕎麥花海馬，和芬園米粉馬等，幾乎周周都有馬拉松賽事，跑遍各鄉鎮。

魏明谷表示，彰化縣自10月至12月，一連三個月舉辦馬拉松活動，從過去的馬拉松月，擴大成為馬拉松季，可望將有5萬人次參與，用運動來推動產業、結合觀光，創造的觀光產值預估將超過百億。

楊福建說，首次舉辦的葡萄美酒夜光杯馬拉松，開放報名不久、2500個名額就額滿；全台葡萄種植面積，溪湖鎮是最多的，而且溪湖鎮的溫室、早春葡萄都是最好吃的、產量最多的，感謝農糧署協助葡萄的推廣，幫助葡萄農。

活動分為半馬21K、健跑10K及親子5K，自糖廠出發、經埤頭東螺溪綠色隧道及田尾海豐崙彩繪社區。賽事活動結合在地特產「葡萄」、「羊肉爐」，跑者們沿途將可享用甜美葡萄補給；完賽後還備有葡萄果醋或美酒讓跑者帶回家。

(中時 )

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